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В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей
В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей
В Крыму в рамках федерального проекта построят семь "умных" спортплощадок и два модульных спортивных зала, на эти цели выделено 300 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T10:45
2022-07-26T10:45
крым
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках федерального проекта построят семь "умных" спортплощадок и два модульных спортивных зала, на эти цели выделено 300 миллионов рублей, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.По словам Чернышенко, к концу года планируется ввести в эксплуатацию первые две площадки.Он также поручил руководству Крыма скорректировать проектно-сметную документацию на строительство общежития для Крымского училища олимпийского резерва на 300 мест и в кратчайшие сроки направить ее в Минспорта РФ. После этого ведомство рассмотрит возможность включения данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.
https://crimea.ria.ru/20220219/baza-plyazhnykh-vidov-sporta-poyavitsya-na-zapade-kryma-1122430002.html
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крым, спорт
В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей

Крым получил 300 млн рублей на строительство семи "умных" спортплощадок и двух спортзалов

10:45 26.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина занимается спортом на набережной в Ялте
Мужчина занимается спортом на набережной в Ялте - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках федерального проекта построят семь "умных" спортплощадок и два модульных спортивных зала, на эти цели выделено 300 миллионов рублей, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.
"Правительство России приняло решение в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" создать на территории Республики Крым семь "умных" площадок и два модульных спортивных зала. Это позволит выполнить поручение президента: к 2030 году не менее 70% наших граждан должны регулярно заниматься спортом. На создание объектов направлено около 300 миллионов рублей", – приводит слова вице-премьера пресс-служба главы РК.
По словам Чернышенко, к концу года планируется ввести в эксплуатацию первые две площадки.
Он также поручил руководству Крыма скорректировать проектно-сметную документацию на строительство общежития для Крымского училища олимпийского резерва на 300 мест и в кратчайшие сроки направить ее в Минспорта РФ. После этого ведомство рассмотрит возможность включения данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.
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