https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-postroyat-umnye-sportploschadki-i-modulnye-zaly-za-300-mln-rubley-1123958399.html

В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей

В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.07.2022

В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей

В Крыму в рамках федерального проекта построят семь "умных" спортплощадок и два модульных спортивных зала, на эти цели выделено 300 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T10:45

2022-07-26T10:45

2022-07-26T10:45

крым

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках федерального проекта построят семь "умных" спортплощадок и два модульных спортивных зала, на эти цели выделено 300 миллионов рублей, сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым.По словам Чернышенко, к концу года планируется ввести в эксплуатацию первые две площадки.Он также поручил руководству Крыма скорректировать проектно-сметную документацию на строительство общежития для Крымского училища олимпийского резерва на 300 мест и в кратчайшие сроки направить ее в Минспорта РФ. После этого ведомство рассмотрит возможность включения данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу.

https://crimea.ria.ru/20220219/baza-plyazhnykh-vidov-sporta-poyavitsya-na-zapade-kryma-1122430002.html

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2022

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крым, спорт