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Как в Крыму планируют развивать настольный теннис - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Как в Крыму планируют развивать настольный теннис
Как в Крыму планируют развивать настольный теннис - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Как в Крыму планируют развивать настольный теннис
Настольным теннисом в стране нужно заниматься активно, чтобы повысить "жалкие 5%" до стопроцентного результата. Такое заявление сделал президент Владимир Путин... РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T16:48
2023-11-12T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Настольным теннисом в стране нужно заниматься активно, чтобы повысить "жалкие 5%" до стопроцентного результата. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на форуме "Россия — спортивная держава" в Перми в октябре. Как этот вид спорта планируют развивать в Крыму, рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.При этом она подчеркнула, что у муниципальных образований есть соответствующие полномочия, которые позволяют им развивать спорт, в том числе массовый, на их территориях.В Крыму сейчас ремонтируется много дворовых территорий. По словам Торубаровой, если в них поставить по теннисному столу, то они точно будут востребованы, особенно у людей старшего возраста. Кроме того, в министерство поступает большое количество обращений с просьбой организовать секции по данному виду спорта."В Крыму настольный теннис очень активно развивается. По сравнению с 2014-м годом, это вообще небо и земля. У нас проходит чемпионат Крыма, который охватывает 43 команды взрослых и больше 46 команд детей. Практически в каждом городе Крыма, районе, селе есть секции. Это базовый вид спорта в Крыму", - рассказала исполнительный директор федерации настольного тенниса РК Татьяна Кровякова.Также Кровякова уточнила, что на полуострове активно работает программа "Будущее России", которая разработана федерацией настольного тенниса России. В ее рамках уже проведены три турнира, в которых участвовали в том числе спортсмены из новых регионов РФ.Ольга Торубарова добавила, что сегодня сборная команда Крыма по настольному теннису полностью экипирована и имеет весь необходимый инвентарь. Участие во всероссийских соревнованиях проходит при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и полностью за счет средств бюджетных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормыПутин заявил о деградации олимпийского движения, которому грядет заменаВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадки
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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спорт, крым, минспорта крыма, ольга торубарова, настольный теннис, общество, новости крыма, татьяна кровякова, мультимедиа, видео
Как в Крыму планируют развивать настольный теннис

В Крыму займутся активным развитием настольного тенниса

16:48 12.11.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Настольным теннисом в стране нужно заниматься активно, чтобы повысить "жалкие 5%" до стопроцентного результата. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на форуме "Россия — спортивная держава" в Перми в октябре. Как этот вид спорта планируют развивать в Крыму, рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Сделать настольный теннис популярным – это минимум затрат и максимум пользы для здоровья: для зрения, для осанки, для координации и еще для очень многих моментов в жизни человека. Поэтому со стороны нашего министерства мы хотим включить программные мероприятия по поддержке данного вида спорта не только профессионального, но и массового", - сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
При этом она подчеркнула, что у муниципальных образований есть соответствующие полномочия, которые позволяют им развивать спорт, в том числе массовый, на их территориях.
В Крыму сейчас ремонтируется много дворовых территорий. По словам Торубаровой, если в них поставить по теннисному столу, то они точно будут востребованы, особенно у людей старшего возраста. Кроме того, в министерство поступает большое количество обращений с просьбой организовать секции по данному виду спорта.
"В Крыму настольный теннис очень активно развивается. По сравнению с 2014-м годом, это вообще небо и земля. У нас проходит чемпионат Крыма, который охватывает 43 команды взрослых и больше 46 команд детей. Практически в каждом городе Крыма, районе, селе есть секции. Это базовый вид спорта в Крыму", - рассказала исполнительный директор федерации настольного тенниса РК Татьяна Кровякова.
Также Кровякова уточнила, что на полуострове активно работает программа "Будущее России", которая разработана федерацией настольного тенниса России. В ее рамках уже проведены три турнира, в которых участвовали в том числе спортсмены из новых регионов РФ.
"Ялта и Симферополь - два основных центра развития настольного тенниса в Крыму. У нас есть столы, спортивные залы. Но хотелось бы, чтобы в Крыму был большой спортивный зал, где мы могли бы проводить не только свои соревнования, но и первенства России", - рассказала о планах исполнительный директор федерации настольного тенниса РК.
Ольга Торубарова добавила, что сегодня сборная команда Крыма по настольному теннису полностью экипирована и имеет весь необходимый инвентарь. Участие во всероссийских соревнованиях проходит при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и полностью за счет средств бюджетных средств.
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