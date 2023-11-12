https://crimea.ria.ru/20231112/kak-v-krymu-planiruyut-razvivat-nastolnyy-tennis-1132679403.html

Как в Крыму планируют развивать настольный теннис

Как в Крыму планируют развивать настольный теннис - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Как в Крыму планируют развивать настольный теннис

Настольным теннисом в стране нужно заниматься активно, чтобы повысить "жалкие 5%" до стопроцентного результата. Такое заявление сделал президент Владимир Путин... РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T16:48

2023-11-12T16:48

2023-11-12T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Настольным теннисом в стране нужно заниматься активно, чтобы повысить "жалкие 5%" до стопроцентного результата. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на форуме "Россия — спортивная держава" в Перми в октябре. Как этот вид спорта планируют развивать в Крыму, рассказали участники пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре РИА Новости Крым.При этом она подчеркнула, что у муниципальных образований есть соответствующие полномочия, которые позволяют им развивать спорт, в том числе массовый, на их территориях.В Крыму сейчас ремонтируется много дворовых территорий. По словам Торубаровой, если в них поставить по теннисному столу, то они точно будут востребованы, особенно у людей старшего возраста. Кроме того, в министерство поступает большое количество обращений с просьбой организовать секции по данному виду спорта."В Крыму настольный теннис очень активно развивается. По сравнению с 2014-м годом, это вообще небо и земля. У нас проходит чемпионат Крыма, который охватывает 43 команды взрослых и больше 46 команд детей. Практически в каждом городе Крыма, районе, селе есть секции. Это базовый вид спорта в Крыму", - рассказала исполнительный директор федерации настольного тенниса РК Татьяна Кровякова.Также Кровякова уточнила, что на полуострове активно работает программа "Будущее России", которая разработана федерацией настольного тенниса России. В ее рамках уже проведены три турнира, в которых участвовали в том числе спортсмены из новых регионов РФ.Ольга Торубарова добавила, что сегодня сборная команда Крыма по настольному теннису полностью экипирована и имеет весь необходимый инвентарь. Участие во всероссийских соревнованиях проходит при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова и полностью за счет средств бюджетных средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормыПутин заявил о деградации олимпийского движения, которому грядет заменаВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, минспорта крыма, ольга торубарова, настольный теннис, общество, новости крыма, татьяна кровякова, мультимедиа, видео