https://crimea.ria.ru/20240530/krymskomu-khokkeyu-nuzhen-ledovyy-dvorets-1137728112.html

Крымскому хоккею нужен ледовый дворец

Крымскому хоккею нужен ледовый дворец - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Крымскому хоккею нужен ледовый дворец

Крымскому хоккею для развития и новых высоких достижений необходим современный дворец зимних видов спорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T16:21

2024-05-30T16:21

2024-05-30T16:21

крым

спорт

новости крыма

хоккей

игорь савутин

георгий землянов

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131331558_0:13:797:461_1920x0_80_0_0_0a22a0fabaaa62d4301672f07d166296.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Крымскому хоккею для развития и новых высоких достижений необходим современный дворец зимних видов спорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщили президент региональной федерации хоккея Игорь Савутин и директор филиала Союза мастеров спорта "Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие" в Симферополе Георгий Землянов.Крымские спортсмены стали серебряными призерами суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". Симферопольцы провели три матча, в которых обошли команды из Московской области и Татарстана, но уступили пальму первенства хоккеистам из Республики Коми.Директор филиала Союза мастеров спорта отметил, что качественно тренировать хоккеистов в регионе в силу существующей инфраструктуры можно лишь до определенного предела. Но для дальнейшего развития нужна база с постоянным, а не тренировочным льдом.Мнение коллеги поддержал президент федерации хоккея Республики Крым Игорь Савутин. Он назвал существующие достижения команды максимальными при существующих условиях.Это может быть не только хоккей, но и фигурное катание, керлинг и другие зимние виды спорта на льду, добавил он.Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что до конца года в городе построят ледовый дворец, в планах на следующий год – строительство бассейна. Ранее Илья Авербух рассказывал РИА Новости Крым, что в Керчи появится ледовый тренировочный центр. А в минспорта РК сообщили, что Крым станет одним из 14 пилотных регионов для реализации программы всеобщего обучения детей плаванию.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в СевастополеВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, новости крыма, хоккей, игорь савутин, георгий землянов, дети, общество