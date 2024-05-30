https://crimea.ria.ru/20240530/krymskomu-khokkeyu-nuzhen-ledovyy-dvorets-1137728112.html
Крымскому хоккею нужен ледовый дворец
Крымскому хоккею нужен ледовый дворец - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Крымскому хоккею нужен ледовый дворец
Крымскому хоккею для развития и новых высоких достижений необходим современный дворец зимних видов спорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T16:21
2024-05-30T16:21
2024-05-30T16:21
крым
спорт
новости крыма
хоккей
игорь савутин
георгий землянов
дети
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131331558_0:13:797:461_1920x0_80_0_0_0a22a0fabaaa62d4301672f07d166296.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Крымскому хоккею для развития и новых высоких достижений необходим современный дворец зимних видов спорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщили президент региональной федерации хоккея Игорь Савутин и директор филиала Союза мастеров спорта "Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие" в Симферополе Георгий Землянов.Крымские спортсмены стали серебряными призерами суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". Симферопольцы провели три матча, в которых обошли команды из Московской области и Татарстана, но уступили пальму первенства хоккеистам из Республики Коми.Директор филиала Союза мастеров спорта отметил, что качественно тренировать хоккеистов в регионе в силу существующей инфраструктуры можно лишь до определенного предела. Но для дальнейшего развития нужна база с постоянным, а не тренировочным льдом.Мнение коллеги поддержал президент федерации хоккея Республики Крым Игорь Савутин. Он назвал существующие достижения команды максимальными при существующих условиях.Это может быть не только хоккей, но и фигурное катание, керлинг и другие зимние виды спорта на льду, добавил он.Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что до конца года в городе построят ледовый дворец, в планах на следующий год – строительство бассейна. Ранее Илья Авербух рассказывал РИА Новости Крым, что в Керчи появится ледовый тренировочный центр. А в минспорта РК сообщили, что Крым станет одним из 14 пилотных регионов для реализации программы всеобщего обучения детей плаванию.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в СевастополеВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131331558_39:0:747:531_1920x0_80_0_0_2d67baab1a91d49d194891fe378c2f15.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, спорт, новости крыма, хоккей, игорь савутин, георгий землянов, дети, общество
Крымскому хоккею нужен ледовый дворец
Крымским хоккеистам нужен современный ледовый дворец для повышения качества тренировок
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Крымскому хоккею для развития и новых высоких достижений необходим современный дворец зимних видов спорта. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщили президент региональной федерации хоккея Игорь Савутин и директор филиала Союза мастеров спорта "Школа зимних видов спорта Ильи Авербуха "Наследие" в Симферополе Георгий Землянов.
Крымские спортсмены стали серебряными призерами суперфинала Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба". Симферопольцы провели три матча, в которых обошли команды из Московской области и Татарстана, но уступили пальму первенства хоккеистам из Республики Коми.
Директор филиала Союза мастеров спорта отметил, что качественно тренировать хоккеистов в регионе в силу существующей инфраструктуры можно лишь до определенного предела. Но для дальнейшего развития нужна база с постоянным, а не тренировочным льдом.
"Чтобы иметь возможность и далее развивать ребят, необходимо создавать Академию хоккея с соответствующими возможностями. Нужно создавать сборную Крыма, приглашать в нее перспективных ребят из регионов полуострова, поскольку очень сложно набрать в одном городе, даже Симферополе, ребят одного возраста и одного уровня подготовки", – сказал Землянов.
Мнение коллеги поддержал президент федерации хоккея Республики Крым Игорь Савутин. Он назвал существующие достижения команды максимальными при существующих условиях.
"Нам действительно нужен дворец зимних видов спорта, а не тренировочный каток. Потому как существующие результаты – это максимум, который можно иметь в существующих обстоятельствах, – подчеркнул Савутин. – Но чтобы двигаться дальше, нужен дворец с нормальным количеством трибун, чтобы привлекать зрителя, не только поднимать интерес к хоккею, но и желание людей приводить детей и внуков на лед".
Это может быть не только хоккей, но и фигурное катание, керлинг и другие зимние виды спорта на льду, добавил он.
Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил
, что до конца года в городе построят ледовый дворец, в планах на следующий год – строительство бассейна. Ранее Илья Авербух рассказывал РИА Новости Крым
, что в Керчи появится ледовый тренировочный центр. А в минспорта РК сообщили
, что Крым станет одним из 14 пилотных регионов для реализации программы всеобщего обучения детей плаванию.
Читайте также на РИА Новости Крым: