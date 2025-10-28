Рейтинг@Mail.ru
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 28.10.2025
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 28.10.2025
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T06:48
2025-10-28T06:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.84 мирных жителя пострадали от атак беспилотников - это около 74% от общего числа пострадавших. По данным Мирошника, наиболее массовые трагедии с ранениями и гибелью мирных жителей произошли в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Кроме прифронтовых территорий, инциденты с украинскими беспилотниками были зафиксированы еще в 12 регионах России - далеко от зоны ведения боевых действий.Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю ВСУ выпустили не менее 3 254 боеприпасов.
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю

19 мирных жителей погибли и 94 ранены в результате атак ВСУ за неделю

06:48 28.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 20 по 26 октября 2025 года всего от обстрелов и деяний украинских боевиков пострадали 113 мирных жителей: ранены 94 человека, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
84 мирных жителя пострадали от атак беспилотников - это около 74% от общего числа пострадавших.
По данным Мирошника, наиболее массовые трагедии с ранениями и гибелью мирных жителей произошли в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Кроме прифронтовых территорий, инциденты с украинскими беспилотниками были зафиксированы еще в 12 регионах России - далеко от зоны ведения боевых действий.
Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю ВСУ выпустили не менее 3 254 боеприпасов.
