113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю

113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 28.10.2025

113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю

19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.84 мирных жителя пострадали от атак беспилотников - это около 74% от общего числа пострадавших. По данным Мирошника, наиболее массовые трагедии с ранениями и гибелью мирных жителей произошли в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Кроме прифронтовых территорий, инциденты с украинскими беспилотниками были зафиксированы еще в 12 регионах России - далеко от зоны ведения боевых действий.Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю ВСУ выпустили не менее 3 254 боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 23 ранены в Белгородской области в воскресеньеДроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненыеОтвет за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины

