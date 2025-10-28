https://crimea.ria.ru/20251028/113-mirnykh-rossiyan-postradali-ot-atak-vsu-za-nedelyu-1150476622.html
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 28.10.2025
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион... РИА Новости Крым, 28.10.2025
2025-10-28T06:48
2025-10-28T06:48
2025-10-28T06:48
родион мирошник
атаки всу
обстрелы всу
новости сво
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150476716_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9cac8ce2bfd996b7a5ef1d75677be156.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.84 мирных жителя пострадали от атак беспилотников - это около 74% от общего числа пострадавших. По данным Мирошника, наиболее массовые трагедии с ранениями и гибелью мирных жителей произошли в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Кроме прифронтовых территорий, инциденты с украинскими беспилотниками были зафиксированы еще в 12 регионах России - далеко от зоны ведения боевых действий.Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю ВСУ выпустили не менее 3 254 боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и 23 ранены в Белгородской области в воскресеньеДроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненыеОтвет за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150476716_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5b0e2d02454e93eeb2b31eba37897dc6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, атаки всу, обстрелы всу, новости сво, новости, россия
113 мирных россиян пострадали от атак ВСУ за неделю
19 мирных жителей погибли и 94 ранены в результате атак ВСУ за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. 19 мирных жителей погибли и 94 ранены за неделю в результате обстрелов украинских боевиков. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 20 по 26 октября 2025 года всего от обстрелов и деяний украинских боевиков пострадали 113 мирных жителей: ранены 94 человека, в том числе 10 несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
84 мирных жителя пострадали от атак беспилотников - это около 74% от общего числа пострадавших.
По данным Мирошника, наиболее массовые трагедии с ранениями и гибелью мирных жителей произошли в Белгородской, Брянской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР. Кроме прифронтовых территорий, инциденты с украинскими беспилотниками были зафиксированы еще в 12 регионах России - далеко от зоны ведения боевых действий.
Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшую неделю ВСУ выпустили не менее 3 254 боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: