https://crimea.ria.ru/20251024/otvet-za-terrorizm-armiya-rf-razgromila-obekty-vpk-i-energetiki-ukrainy-1150401805.html
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T12:28
2025-10-24T12:28
2025-10-24T12:34
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
удары по украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/13/1122712849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f89458e82695e496bf8eaaade7f55fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В ответ на террористический атаки ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/13/1122712849_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4825cb29f16f6fafbd36dc8f2d6866bc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, удары по украине, новости
Материал дополняется
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
В ответ на террористические атаки нанесены массированные удары по энергетике Украины
12:28 24.10.2025 (обновлено: 12:34 24.10.2025)