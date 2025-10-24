Рейтинг@Mail.ru
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T12:28
2025-10-24T12:34
новости сво
вооруженные силы россии
армия и флот
удары по украине
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В ответ на террористический атаки ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Новости
новости сво, вооруженные силы россии, армия и флот, удары по украине, новости
Материал дополняется
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины

В ответ на террористические атаки нанесены массированные удары по энергетике Украины

12:28 24.10.2025 (обновлено: 12:34 24.10.2025)
 
© Министерство обороны РФ
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. В ответ на террористический атаки ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
 
Новости СВО Вооруженные силы России Армия и флот Удары по Украине Новости
 
Лента новостейМолния