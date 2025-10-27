Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 27.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251027/drony-vsu-udarili-po-avto-v-bryanskoy-oblasti---est-pogibshiy-i-ranenye-1150457888.html
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T06:58
2025-10-27T07:05
брянская область
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
александр богомаз
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Богомаз обещал оказать пострадавшим необходимую помощь и материальную поддержку, а также выразил родным погибшего соболезнования.
брянская область
брянская область, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, александр богомаз, новости сво
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые

Один человек погиб и 5 ранены из-за удара дронов ВСУ по микроавтобусу в Брянской области

06:58 27.10.2025 (обновлено: 07:05 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов – камикадзе по движущемуся микроавтобусу с мирными жителям в поселке Погар Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, водитель микроавтобуса погиб на месте. Пять пассажиров получили ранения", - написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь.
Богомаз обещал оказать пострадавшим необходимую помощь и материальную поддержку, а также выразил родным погибшего соболезнования.
Брянская областьАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияАлександр БогомазНовости СВО
 
Лента новостейМолния