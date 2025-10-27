https://crimea.ria.ru/20251027/drony-vsu-udarili-po-avto-v-bryanskoy-oblasti---est-pogibshiy-i-ranenye-1150457888.html
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Богомаз обещал оказать пострадавшим необходимую помощь и материальную поддержку, а также выразил родным погибшего соболезнования. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые
06:58 27.10.2025 (обновлено: 07:05 27.10.2025)