Дроны ВСУ ударили по автобусу в Брянской области: есть погибший и раненые

Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Богомаз обещал оказать пострадавшим необходимую помощь и материальную поддержку, а также выразил родным погибшего соболезнования. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

