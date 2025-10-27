https://crimea.ria.ru/20251027/odin-chelovek-pogib-i-23-raneny-v-belgorodskoy-oblasti-v-voskresene-1150458493.html

Один человек погиб и 23 ранены в Белгородской области в воскресенье

После атак ВСУ на Белгородскую область, которую боевики совершили накануне вечером, количество пострадавших увеличилось до 23. Об этом заявил глава региона...

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. После атак ВСУ на Белгородскую область, которую боевики совершили накануне вечером, количество пострадавших увеличилось до 23. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков."Были многочасовые атаки со стороны противника на Белгород, Белгородский район, Шебекинский округ, Грайворонский округ. В Ракитянском районе погиб человек. Я хотел бы еще раз высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", – написал он в своем Telegram-канале.Пострадали 23 мирных жителя, из них – трое детей. Два мальчика получили тяжелые ранения в Масловой Пристани. Им сделаны операции. Одного из них уже сегодня переведут в федеральный центр, второго – после стабилизации состояния, добавил Гладков."Вся необходимая медицинская помощь в нашем распоряжении есть", – подчеркнул губернатор.По состоянию Белгородского водохранилища – ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов. Специалисты продолжают подомовые обходы жителей."С сегодняшнего дня у нас с вами школьные каникулы. Поэтому хотел попросить вас еще раз проговорить, уважаемые родители, с детьми о правилах поведения при ракетной опасности или опасности атаки БПЛА", – напомнил губернатор Белгородской области.Ранее сообщалось ,что более 20 мирных жителей Белгородской области, в том числе трое детей, ранены при атаках ВСУ на регион. Позже стало известно, что ранен еще один человек – житель села Графовка Шебекинского округа, он госпитализирован с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы, живота и ног.Утром в понедельник стало известно, что украинские БПЛА атаковал микроавтобус с мирными жителями в Брянской области, водитель погиб, еще пять человек ранены.В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили над российскими регионам 193 вражеских беспилотника в течение прошедшей ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Белгород и пригород – ранены 12 мирных жителейНовые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный жительМассированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция

