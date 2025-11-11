Рейтинг@Mail.ru
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251111/investitsii-v-krym-v-ramkakh-sez-prevysili-280-mlrd-rubley--aksenov-1150806550.html
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T13:44
2025-11-11T15:13
свободная экономическая зона (сэз)
крым
новости крыма
сергей аксенов
инвестиции
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150805986_0:0:940:529_1920x0_80_0_0_b422f1375ae9d50ac9836b3df1f7bf35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.В целом в Крыму, по словам главы республики, увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса."В целом объем средств, которые поступают от субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте составляет 35 процентов. У нас 284 тысячи субъектов МСП на сегодняшний день зарегистрировано", - уточнил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150805986_75:0:848:580_1920x0_80_0_0_3b2ff7984870ee143f0467de84a96805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
свободная экономическая зона (сэз), крым, новости крыма, сергей аксенов, инвестиции, экономика крыма
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов

Резиденты СЭЗ инвестируют в Крым 280 млрд рублей – Аксенов на встрече с Путиным

13:44 11.11.2025 (обновлено: 15:13 11.11.2025)
 
© Пресс-служба КремляВладимир Путин встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
Владимир Путин встретился с главой Крыма Сергеем Аксеновым
© Пресс-служба Кремля
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"У нас зарегистрировано 1280 агентов в свободной экономической зоне, и общий объем инвестиций уже больше 280 миллиардов рублей. Создано больше 12 тысяч рабочих мест только в рамках этих проектов", - доложил Аксенов главе государства.
В целом в Крыму, по словам главы республики, увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса.
"В целом объем средств, которые поступают от субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте составляет 35 процентов. У нас 284 тысячи субъектов МСП на сегодняшний день зарегистрировано", - уточнил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Резидентам СЭЗ в новых регионах облегчат участие в госзакупках
Крым привлек 133 млрд рублей инвестиций за полгода
Жилье и дороги – Хуснуллин рассказал о развитии Крыма
 
Свободная экономическая зона (СЭЗ)КрымНовости КрымаСергей АксеновИнвестицииЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:09Крымская косметика стала лицом России на международном уровне
15:54Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
15:49Военный транспортный самолет ВВС Турции разбился в Грузии
15:27В Крыму вынесли приговор двум организаторам незаконной миграции
15:15Новые соцобъекты и туризм в Крыму: главное со встречи Путина и Аксенова
15:04Перестрелка в Сухуме – в городе объявлен план-перехват
14:48В Крыму построят еще шесть новых школ за пять лет – Аксенов
14:38Большинство дорог в Крыму приведут в порядок до 2030 года – Аксенов
14:31Шторм идет на Крым - энергетики перешли в режим повышенной готовности
14:23На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
14:1668 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
14:12Мощнейшая вспышка произошла на Солнце - Земля под ударом
14:03Победителями программы "Герои Крыма" стали 57 участников СВО – Аксенов
13:48Путин оценил темпы строительства жилья в Крыму
13:44Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:38Армия России наступает: ВСУ тысячами теряют людей и технику
13:23Над Черным морем снова отработала ПВО
13:15Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
12:58Москвич жестоко убил своего маленького внука - приговор суда
12:44Восточная часть Купянска полностью освобождена от ВСУ – Минобороны
Лента новостейМолния