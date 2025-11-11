https://crimea.ria.ru/20251111/investitsii-v-krym-v-ramkakh-sez-prevysili-280-mlrd-rubley--aksenov-1150806550.html
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
2025-11-11T13:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму резидентами свободной экономической зоны стали 1280 компаний, суммарный объем инвестиций превышает 280 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.В целом в Крыму, по словам главы республики, увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса."В целом объем средств, которые поступают от субъектов малого и среднего предпринимательства, в валовом региональном продукте составляет 35 процентов. У нас 284 тысячи субъектов МСП на сегодняшний день зарегистрировано", - уточнил он.
Инвестиции в Крым в рамках СЭЗ превысили 280 млрд рублей – Аксенов
13:44 11.11.2025 (обновлено: 15:13 11.11.2025)