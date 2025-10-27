Рейтинг@Mail.ru
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251027/minfin-pomenyaet-pravila-predostavleniya-semeynoy-ipoteki-1150464186.html
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T13:22
2025-10-27T13:29
ипотека
семейная ипотека
минфин россии
семья
новости
россия
экономика
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/26/1118162625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45b86255c12d6589be039b0dd1b45d4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.Ранее сообщалось, что порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ. Соответствующий законопроект о внесении поправок в бюджет приняла Госдума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах КрымаЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуНа программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
https://crimea.ria.ru/20250929/nazvany-regiony-s-samoy-dostupnoy-ipotekoy---na-kakom-meste-krym-1149812342.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/26/1118162625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2431b4d353215ba640dcdaf9dbcfb105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ипотека, семейная ипотека, минфин россии, семья, новости, россия, экономика, жилье
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки

Семейная ипотека будет предоставляться по новым правилам - Минфин

13:22 27.10.2025 (обновлено: 13:29 27.10.2025)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.
"По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 года включительно, супруг или супруга заемщика – гражданина Российской Федерации и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу). Исключение - случаи, когда супруг заемщика является гражданином другой страны", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ. Соответствующий законопроект о внесении поправок в бюджет приняла Госдума.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах Крыма
Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
На программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
Строительство жилого дома в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 08:58
Названы регионы с самой доступной ипотекой - на каком месте Крым
 
ИпотекаСемейная ипотекаМинфин РоссиисемьяНовостиРоссияЭкономикаЖилье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации плутония
13:45Новости СВО: Киев потерял больше тысячи боевиков за сутки
13:44Экстренные отключения света ввели в ряде регионов Украины
13:22Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
13:06Кремль прокомментировал испытания "Буревестника"
12:41В Севастополе открыли рейд
12:39Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
12:30Часть Симферополя осталась без света
12:21Армия России освободила еще три населенных пункта на Украине - Минобороны
11:53В Крыму ветеран СВО избран главой администрации сельского поселения
11:34В Крыму осудили главу администрации за хищение 1,3 млн
11:20Как на России скажется 19-й пакет санкций Евросоюза – мнение
11:11Сроки аккредитации Роспатента сократили до 13 рабочих дней
10:53Семь человек погибли на дорогах Крыма за неделю
10:33В Севастополе раскрыли подпольное казино под видом школы трейдинга
10:20Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
09:50Корональные солнечные дыры вызовут магнитные бури на Земле
09:49Футболиста "Зенита" попытались похитить в Петербурге
09:30Что даст туротрасли России безвиз для гостей из Китая – мнение
09:23Пригород Симферополя обесточен из-за аварии
Лента новостейМолния