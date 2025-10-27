https://crimea.ria.ru/20251027/minfin-pomenyaet-pravila-predostavleniya-semeynoy-ipoteki-1150464186.html
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут РИА Новости Крым, 27.10.2025
2025-10-27T13:22
2025-10-27T13:22
2025-10-27T13:29
ипотека
семейная ипотека
минфин россии
семья
новости
россия
экономика
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/26/1118162625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45b86255c12d6589be039b0dd1b45d4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов - оба будут оформлены как созаемщики по ссуде, следует из решения министерства о порядке предоставления субсидии.Ранее сообщалось, что порядка 235 миллиардов рублей планируется выделить в текущем году на продолжение реализации льготных ипотечных программ. Соответствующий законопроект о внесении поправок в бюджет приняла Госдума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье по семейной ипотеке можно купить не во всех городах КрымаЮрист дала советы покупателям жилья в КрымуНа программы льготной ипотеки в РФ дополнительно выделили 100 миллиардов
https://crimea.ria.ru/20250929/nazvany-regiony-s-samoy-dostupnoy-ipotekoy---na-kakom-meste-krym-1149812342.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/26/1118162625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2431b4d353215ba640dcdaf9dbcfb105.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ипотека, семейная ипотека, минфин россии, семья, новости, россия, экономика, жилье
Минфин поменяет правила предоставления семейной ипотеки
Семейная ипотека будет предоставляться по новым правилам - Минфин
13:22 27.10.2025 (обновлено: 13:29 27.10.2025)