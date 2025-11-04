https://crimea.ria.ru/20251104/novye-pravila-semeynoy-ipoteki-sokratyat-chislo-poluchateley--mnenie-1150616537.html
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T09:36
2025-11-04T09:36
2025-11-04T09:18
семейная ипотека
мнения
новости
жилье
недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243156_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_87f8d738a5849013e30630f261b84ce2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.Морозова добавила, что новые правила приведут к росту бюрократической нагрузки."Возрастут бюрократические проволочки. Если у нас формально существует ипотека без подтверждения доходов, то на практике ее нет – банки по каждому заемщику требуют подтверждения дохода. Теперь каждый из супругов, если они выступают обязательными заемщиками, должен будет собирать полный пакет документов", – сказала специалист.Кроме того, по словам руководителя агентства, нововведения могут стать ограничением для семей с низкими доходами или плохой кредитной историей. Она отметила, что в результате с 1 февраля количество семей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, существенно сократится."Конечно же, мы сейчас ожидаем своеобразный бум на семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года", – подытожила собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 годуНа льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 годуВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/02/1122243156_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_08186a46d94afc2718ffacb3cf11caa5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
семейная ипотека, мнения, новости, жилье, недвижимость
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
Из-за изменений программы семейной ипотеки число заемщиков сократится – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым.
Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым
рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.
"У нас уже не будет возможности взять две льготные ипотечные программы, два льготных кредита в семье, потому что ранее супругов исключали из числа созаемщиков, сохраняя за каждым право на льготную семейную ипотеку. С 1 февраля такой возможности не будет", – пояснила эксперт.
Морозова добавила, что новые правила приведут к росту бюрократической нагрузки.
"Возрастут бюрократические проволочки. Если у нас формально существует ипотека без подтверждения доходов, то на практике ее нет – банки по каждому заемщику требуют подтверждения дохода. Теперь каждый из супругов, если они выступают обязательными заемщиками, должен будет собирать полный пакет документов", – сказала специалист.
Кроме того, по словам руководителя агентства, нововведения могут стать ограничением для семей с низкими доходами или плохой кредитной историей. Она отметила, что в результате с 1 февраля количество семей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, существенно сократится.
"Конечно же, мы сейчас ожидаем своеобразный бум на семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года", – подытожила собеседница.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: