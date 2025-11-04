https://crimea.ria.ru/20251104/novye-pravila-semeynoy-ipoteki-sokratyat-chislo-poluchateley--mnenie-1150616537.html

Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.Морозова добавила, что новые правила приведут к росту бюрократической нагрузки."Возрастут бюрократические проволочки. Если у нас формально существует ипотека без подтверждения доходов, то на практике ее нет – банки по каждому заемщику требуют подтверждения дохода. Теперь каждый из супругов, если они выступают обязательными заемщиками, должен будет собирать полный пакет документов", – сказала специалист.Кроме того, по словам руководителя агентства, нововведения могут стать ограничением для семей с низкими доходами или плохой кредитной историей. Она отметила, что в результате с 1 февраля количество семей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, существенно сократится."Конечно же, мы сейчас ожидаем своеобразный бум на семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года", – подытожила собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 годуНа льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 годуВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей

