Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение - РИА Новости Крым, 04.11.2025
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение
Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 04.11.2025
2025-11-04T09:36
2025-11-04T09:18
семейная ипотека
мнения
новости
жилье
недвижимость
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.Морозова добавила, что новые правила приведут к росту бюрократической нагрузки."Возрастут бюрократические проволочки. Если у нас формально существует ипотека без подтверждения доходов, то на практике ее нет – банки по каждому заемщику требуют подтверждения дохода. Теперь каждый из супругов, если они выступают обязательными заемщиками, должен будет собирать полный пакет документов", – сказала специалист.Кроме того, по словам руководителя агентства, нововведения могут стать ограничением для семей с низкими доходами или плохой кредитной историей. Она отметила, что в результате с 1 февраля количество семей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, существенно сократится."Конечно же, мы сейчас ожидаем своеобразный бум на семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года", – подытожила собеседница.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 годуНа льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 годуВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
Новости
семейная ипотека, мнения, новости, жилье, недвижимость
Новые правила семейной ипотеки сократят число получателей – мнение

Из-за изменений программы семейной ипотеки число заемщиков сократится – эксперт

09:36 04.11.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРынок недвижимости
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости Крым. Внесенные Минфином РФ изменения в программу семейной ипотеки приведут к серьезным корректировкам условий ее оформления. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель крымского агентства недвижимости Алена Морозова.
Минфин России с 1 февраля 2026 года изменяет правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформлять два льготных кредита на каждого из супругов – оба будут оформлены как созаемщики по ссуде.
"У нас уже не будет возможности взять две льготные ипотечные программы, два льготных кредита в семье, потому что ранее супругов исключали из числа созаемщиков, сохраняя за каждым право на льготную семейную ипотеку. С 1 февраля такой возможности не будет", – пояснила эксперт.
Морозова добавила, что новые правила приведут к росту бюрократической нагрузки.
"Возрастут бюрократические проволочки. Если у нас формально существует ипотека без подтверждения доходов, то на практике ее нет – банки по каждому заемщику требуют подтверждения дохода. Теперь каждый из супругов, если они выступают обязательными заемщиками, должен будет собирать полный пакет документов", – сказала специалист.
Кроме того, по словам руководителя агентства, нововведения могут стать ограничением для семей с низкими доходами или плохой кредитной историей. Она отметила, что в результате с 1 февраля количество семей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, существенно сократится.
"Конечно же, мы сейчас ожидаем своеобразный бум на семейную ипотеку до 1 февраля 2026 года", – подытожила собеседница.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Сбере рассказали о развитии ипотечного кредитования в Крыму в 2025 году
На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
ВТБ: выдача ипотеки в России выросла на 11% - до 405 млрд рублей
 
