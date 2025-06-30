https://crimea.ria.ru/20250630/kak-v-selakh-kryma-uderzhat-molodykh-spetsialistov--mnenie-1147494857.html
Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2025
Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
Удержать в сельской местности молодых специалистов невозможно лишь достойной зарплатой. Для того, чтобы медик, учитель или любой другой молодой специалист по... РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T06:57
2025-06-30T06:57
2025-06-30T06:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Удержать в сельской местности молодых специалистов невозможно лишь достойной зарплатой. Для того, чтобы медик, учитель или любой другой молодой специалист по окончании вуза захотел остаться работать в селе, необходим региональный социальный пакет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук.По его словам, все начинается с заработной платы, но важен и размер единоразово выплаты, которая предоставляется выпускникам учебных заведений при переезде, подчеркнул он. По мнению Полищука, тех "подъемных", которые гарантируются молодым специалистам, должно хватать на покупку жилья в сельской местности."Это очень важно. Ведь если отдается человек своей работе, то он приходит уставший и должен быть в своем жилье", – заметил Полищук.Важным аспектом также является и то, какая социальная инфраструктура существует в селах, подчеркнул он. Сегодня во многих селах, и Крым не исключение, нет того, что крайне необходимо для детей и молодежи - разнообразных центров развития, поясняет свою позицию Полищук.По его словам, все это предусмотрено государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий", которая направлена на повышение качества жизни в сельской местности, улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для проживания. Она в процессе реализации, но должны быть и эффективные решения на местах, подчеркивает Полищук.Так, по его мнению, молодые специалисты, которых региональные власти желают удержать на селе, должны быть уверены в том, что их дети смогут не только нормально развиваться здесь, но и полноценно отдыхать, как и дети горожан.Ранее сообщалось, что в Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаВ Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеровШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов
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РИА Новости Крым
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крым, мнения, общество, трудоустройство, трудоустройство в крыму, работа
Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение
Молодых специалистов в селах Крыма нельзя удержать одной лишь зарплатой – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым.
Удержать в сельской местности молодых специалистов невозможно лишь достойной зарплатой. Для того, чтобы медик, учитель или любой другой молодой специалист по окончании вуза захотел остаться работать в селе, необходим региональный социальный пакет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук.
По его словам, все начинается с заработной платы, но важен и размер единоразово выплаты, которая предоставляется выпускникам учебных заведений при переезде, подчеркнул он. По мнению Полищука, тех "подъемных", которые гарантируются молодым специалистам, должно хватать на покупку жилья в сельской местности.
"Это очень важно. Ведь если отдается человек своей работе, то он приходит уставший и должен быть в своем жилье", – заметил Полищук.
Важным аспектом также является и то, какая социальная инфраструктура существует в селах, подчеркнул он. Сегодня во многих селах, и Крым не исключение, нет того, что крайне необходимо для детей и молодежи - разнообразных центров развития, поясняет свою позицию Полищук.
"Важно иметь в сельской местности центры развития. Там должны быть дома культуры. Должны, хотя бы там, где они были, восстановить музыкальные школы, пусть там и не учат по всем специальностям. Должны быть IT-центры, академии блогеров. То есть разное по способностям детей. И такие центры должны быть не в районном центре, а на местах. Пусть выездные. Нужно обязательно это учитывать для того, чтобы удержать в целом молодежь на селе, а не только медиков, например", – считает Полищук.
По его словам, все это предусмотрено государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий", которая направлена на повышение качества жизни в сельской местности, улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для проживания. Она в процессе реализации, но должны быть и эффективные решения на местах, подчеркивает Полищук.
Так, по его мнению, молодые специалисты, которых региональные власти желают удержать на селе, должны быть уверены в том, что их дети смогут не только нормально развиваться здесь, но и полноценно отдыхать, как и дети горожан.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования.
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