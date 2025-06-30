https://crimea.ria.ru/20250630/kak-v-selakh-kryma-uderzhat-molodykh-spetsialistov--mnenie-1147494857.html

Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение

Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Как в селах Крыма удержать молодых специалистов – мнение

Удержать в сельской местности молодых специалистов невозможно лишь достойной зарплатой. Для того, чтобы медик, учитель или любой другой молодой специалист по... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T06:57

2025-06-30T06:57

2025-06-30T06:57

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Удержать в сельской местности молодых специалистов невозможно лишь достойной зарплатой. Для того, чтобы медик, учитель или любой другой молодой специалист по окончании вуза захотел остаться работать в селе, необходим региональный социальный пакет. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал кандидат наук по государственному управлению Владимир Полищук.По его словам, все начинается с заработной платы, но важен и размер единоразово выплаты, которая предоставляется выпускникам учебных заведений при переезде, подчеркнул он. По мнению Полищука, тех "подъемных", которые гарантируются молодым специалистам, должно хватать на покупку жилья в сельской местности."Это очень важно. Ведь если отдается человек своей работе, то он приходит уставший и должен быть в своем жилье", – заметил Полищук.Важным аспектом также является и то, какая социальная инфраструктура существует в селах, подчеркнул он. Сегодня во многих селах, и Крым не исключение, нет того, что крайне необходимо для детей и молодежи - разнообразных центров развития, поясняет свою позицию Полищук.По его словам, все это предусмотрено государственной программой "Комплексное развитие сельских территорий", которая направлена на повышение качества жизни в сельской местности, улучшение жилищных условий, развитие инфраструктуры и создание комфортной среды для проживания. Она в процессе реализации, но должны быть и эффективные решения на местах, подчеркивает Полищук.Так, по его мнению, молодые специалисты, которых региональные власти желают удержать на селе, должны быть уверены в том, что их дети смогут не только нормально развиваться здесь, но и полноценно отдыхать, как и дети горожан.Ранее сообщалось, что в Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лицаВ Крыму трудоустроено больше сотни земских врачей и фельдшеровШколам и детским садам Крыма не хватает специалистов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, общество, трудоустройство, трудоустройство в крыму, работа