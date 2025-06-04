Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
Молодые врачи в Крыму выбирают работу в селе
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории
Виктория – стройная блондинка со внешностью модели. Такой бы на подиум, а она – со стетоскопом на шее и в белом халате. И пациенты у нее не простые: иногда даже толком и сказать не могут, где и что болит, только плачут. Виктория Старцева – врач-педиатр в небольшой амбулатории в селе Урожайное Симферопольского района Крыма.
Детский врач на селе
Небольшая и светлая, абсолютно новая амбулатория. Здесь в одном из кабинетов Виктория проводит большую часть своего рабочего времени. Вот девчушка лет двух с мамой – просят глянуть горлышко. Недавно болели – все ли хорошо, помогли ли лекарства, надо ли продолжать курс.
"Открывай ротик, вот так, моя хорошая. А теперь спинкой повернись", - говорит Виктория и девочка послушно поворачивается, не боится.
У такого красивого доктора-Златовласки руки не могут быть злыми.
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
Виктория Старцева родилась и выросла в Нижнегорском районе, там окончила школу и поступила в медицинскую академию КФУ. Хотела в медучилище, но баллов хватило и на вуз. Работала и в частных поликлиниках, и в обычной городской.
"А потом Наталья Федоровна Кондрашевская (заведующая Урожайненской врачебной амбулаторией) мне предложила к ним перейти земским врачом. Разницы в обязанностях педиатра на селе и в городе нет. Работаю шесть дней с 8 утра и до 14.30", - говорит она.
Из сложностей Виктория Андреевна (так ее называют маленькие пациенты) отмечает возраст этих самых пациентов: не всегда они могут объяснить, что и как у них болит. И, как и везде, иногда бывают странные родители – сначала не хотят делать обследование, а потом жалуются, что ребенок все болеет и болеет.
"Конечно, здесь не город, мало узких специалистов, надо ехать в городскую больницу. Не все хотят себя утруждать даже ради детей. А виноват потом педиатр. Я тут за всех получаюсь – и за аллерголога, и за дерматолога, и за невролога. А вот антипрививочников стало поменьше, это хорошо", - отмечает педиатр.
Виктория честно говорит, что пошла работать в сельскую амбулаторию, потому что ее привлекла сумма, которая положена специалистам, готовым переехать по государственной программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" работать в село. Сама Виктория живет тоже в пригороде Симферополя, но не в Урожайном. На машине добирается до места работы 15 минут.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория
Земский доктор
По программе "Земский доктор" выплата специалистам в Крыму составляет 1 млн рублей, фельдшерам положено 500 тысяч. Средства можно потратить на абсолютно любые нужды, они не облагаются налогами. Участвовать в программе могут врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушеры различных специальностей, полный список специальностей утвержден приказом Минздрава России.
Программа действует с 2012 и по 2030 год. Участники заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности. При этом иметь постоянную регистрацию в населенном пункте, где предстоит работать, необязательно.
Анастасия Банько, участковый терапевт Урожайненской врачебной амбулатории
Анастасия Банько, участковый терапевт Урожайненской врачебной амбулатории
Из Донецка – в Крым
Анастасия Банько родом из Донецка. Как и у Виктории Старцевой, ее семья не имеет никакого отношения к медицине. Но мечта стать медиком у Насти была еще со школы. И она к ней шла целенаправленно – после школы окончила медицинский лицей, а потом поступила в Донецкий медицинский университет. Проучилась три года.
"В 2014 году в связи с известными событиями перевелась в Крым и доучивалась уже здесь на факультете "Лечебное дело". Терапия – специальность очень обширная, затрагивает практически все нозологии, есть куда развиваться в дальнейшем. Из терапии можно, в принципе, выйти в любую специальность себе по душе", - рассказывает молодой доктор.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория
По окончании университета Анастасия отучилась в ординатуре по специальности "Терапия", затем прошла переподготовку на ревматолога. И вот уже почти два года работает во врачебной амбулатории Урожайного по программе "Земский доктор" – с 14 августа 2023. Полученные деньги с мужем вложили в приобретение жилья, теперь Анастасия живет недалеко от работы.
"Поддержка от государства очень важна молодым специалистам, у которых нет своего жилья. То есть, это неплохой подъем, неплохой старт. Это очень важно", - убеждена сельский терапевт.
После окончания пятилетнего срока контракта врач Анастасия Банько уверена, что продолжит работать в Урожайном.
"Меня устраивает место работы. Пациенты везде остаются пациентами – в селе или в городе. Условия у нас очень хорошие, мы не уступаем городским поликлиникам в плане оснащения, у нас есть доступ во все информационные системы, ко всем лабораторным и инструментальным исследованиям. Терапия везде терапия, поликлиника везде поликлиника", - считает молодой специалист.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория
Сколько в Крыму земских врачей
Как уточнили в министерстве здравоохранения Крыма, только в 2024 году участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в республике стали 118 специалистов, что больше планового показателя, который составлял 93 специалиста.
В рамках программы "Земский доктор" на работу в лечебные учреждения приняты 79 врачей, по программе "Земский фельдшер" – 29 фельдшеров, три акушерки и семь медицинских сестер.
"В 2025 году в Республике Крым по программе "Земский доктор" планируется принять 62 врача, по программе "Земский фельдшер" - 32 специалиста со средним медицинским образованием", - гласит официальная статистика минздрава.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория
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