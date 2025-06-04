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Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица - РИА Новости Крым, 04.06.2025
Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
Виктория – стройная блондинка со внешностью модели. Такой бы на подиум, а она – со стетоскопом на шее и в белом халате. И пациенты у нее не простые: иногда даже РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T19:03
2025-06-04T18:38
эксклюзивы риа новости крым
крым
симферопольский район
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
земский фельдшер
земский доктор
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Виктория – стройная блондинка со внешностью модели. Такой бы на подиум, а она – со стетоскопом на шее и в белом халате. И пациенты у нее не простые: иногда даже толком и сказать не могут, где и что болит, только плачут. Виктория Старцева – врач-педиатр в небольшой амбулатории в селе Урожайное Симферопольского района Крыма.Детский врач на селеНебольшая и светлая, абсолютно новая амбулатория. Здесь в одном из кабинетов Виктория проводит большую часть своего рабочего времени. Вот девчушка лет двух с мамой – просят глянуть горлышко. Недавно болели – все ли хорошо, помогли ли лекарства, надо ли продолжать курс."Открывай ротик, вот так, моя хорошая. А теперь спинкой повернись", - говорит Виктория и девочка послушно поворачивается, не боится.У такого красивого доктора-Златовласки руки не могут быть злыми.Виктория Старцева родилась и выросла в Нижнегорском районе, там окончила школу и поступила в медицинскую академию КФУ. Хотела в медучилище, но баллов хватило и на вуз. Работала и в частных поликлиниках, и в обычной городской."А потом Наталья Федоровна Кондрашевская (заведующая Урожайненской врачебной амбулаторией) мне предложила к ним перейти земским врачом. Разницы в обязанностях педиатра на селе и в городе нет. Работаю шесть дней с 8 утра и до 14.30", - говорит она.Из сложностей Виктория Андреевна (так ее называют маленькие пациенты) отмечает возраст этих самых пациентов: не всегда они могут объяснить, что и как у них болит. И, как и везде, иногда бывают странные родители – сначала не хотят делать обследование, а потом жалуются, что ребенок все болеет и болеет.Виктория честно говорит, что пошла работать в сельскую амбулаторию, потому что ее привлекла сумма, которая положена специалистам, готовым переехать по государственной программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" работать в село. Сама Виктория живет тоже в пригороде Симферополя, но не в Урожайном. На машине добирается до места работы 15 минут.Земский докторПо программе "Земский доктор" выплата специалистам в Крыму составляет 1 млн рублей, фельдшерам положено 500 тысяч. Средства можно потратить на абсолютно любые нужды, они не облагаются налогами. Участвовать в программе могут врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушеры различных специальностей, полный список специальностей утвержден приказом Минздрава России. Программа действует с 2012 и по 2030 год. Участники заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности. При этом иметь постоянную регистрацию в населенном пункте, где предстоит работать, необязательно.Из Донецка – в КрымАнастасия Банько родом из Донецка. Как и у Виктории Старцевой, ее семья не имеет никакого отношения к медицине. Но мечта стать медиком у Насти была еще со школы. И она к ней шла целенаправленно – после школы окончила медицинский лицей, а потом поступила в Донецкий медицинский университет. Проучилась три года."В 2014 году в связи с известными событиями перевелась в Крым и доучивалась уже здесь на факультете "Лечебное дело". Терапия – специальность очень обширная, затрагивает практически все нозологии, есть куда развиваться в дальнейшем. Из терапии можно, в принципе, выйти в любую специальность себе по душе", - рассказывает молодой доктор.По окончании университета Анастасия отучилась в ординатуре по специальности "Терапия", затем прошла переподготовку на ревматолога. И вот уже почти два года работает во врачебной амбулатории Урожайного по программе "Земский доктор" – с 14 августа 2023. Полученные деньги с мужем вложили в приобретение жилья, теперь Анастасия живет недалеко от работы.После окончания пятилетнего срока контракта врач Анастасия Банько уверена, что продолжит работать в Урожайном."Меня устраивает место работы. Пациенты везде остаются пациентами – в селе или в городе. Условия у нас очень хорошие, мы не уступаем городским поликлиникам в плане оснащения, у нас есть доступ во все информационные системы, ко всем лабораторным и инструментальным исследованиям. Терапия везде терапия, поликлиника везде поликлиника", - считает молодой специалист.Сколько в Крыму земских врачейКак уточнили в министерстве здравоохранения Крыма, только в 2024 году участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в республике стали 118 специалистов, что больше планового показателя, который составлял 93 специалиста. В рамках программы "Земский доктор" на работу в лечебные учреждения приняты 79 врачей, по программе "Земский фельдшер" – 29 фельдшеров, три акушерки и семь медицинских сестер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицина в селах Крыма: как решается кадровый вопросВ Крыму проводят уникальные операции с сохранением органа после опухолиВ Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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крым, симферопольский район, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, земский фельдшер, земский доктор
Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица

Молодые врачи в Крыму выбирают работу в селе

19:03 04.06.2025
 
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории
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Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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Виктория – стройная блондинка со внешностью модели. Такой бы на подиум, а она – со стетоскопом на шее и в белом халате. И пациенты у нее не простые: иногда даже толком и сказать не могут, где и что болит, только плачут. Виктория Старцева – врач-педиатр в небольшой амбулатории в селе Урожайное Симферопольского района Крыма.

Детский врач на селе

Небольшая и светлая, абсолютно новая амбулатория. Здесь в одном из кабинетов Виктория проводит большую часть своего рабочего времени. Вот девчушка лет двух с мамой – просят глянуть горлышко. Недавно болели – все ли хорошо, помогли ли лекарства, надо ли продолжать курс.
"Открывай ротик, вот так, моя хорошая. А теперь спинкой повернись", - говорит Виктория и девочка послушно поворачивается, не боится.
У такого красивого доктора-Златовласки руки не могут быть злыми.
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
Виктория Старцева, участковый педиатр Урожайненской врачебной амбулатории ведет прием
Виктория Старцева родилась и выросла в Нижнегорском районе, там окончила школу и поступила в медицинскую академию КФУ. Хотела в медучилище, но баллов хватило и на вуз. Работала и в частных поликлиниках, и в обычной городской.
"А потом Наталья Федоровна Кондрашевская (заведующая Урожайненской врачебной амбулаторией) мне предложила к ним перейти земским врачом. Разницы в обязанностях педиатра на селе и в городе нет. Работаю шесть дней с 8 утра и до 14.30", - говорит она.
Из сложностей Виктория Андреевна (так ее называют маленькие пациенты) отмечает возраст этих самых пациентов: не всегда они могут объяснить, что и как у них болит. И, как и везде, иногда бывают странные родители – сначала не хотят делать обследование, а потом жалуются, что ребенок все болеет и болеет.

"Конечно, здесь не город, мало узких специалистов, надо ехать в городскую больницу. Не все хотят себя утруждать даже ради детей. А виноват потом педиатр. Я тут за всех получаюсь – и за аллерголога, и за дерматолога, и за невролога. А вот антипрививочников стало поменьше, это хорошо", - отмечает педиатр.

Виктория честно говорит, что пошла работать в сельскую амбулаторию, потому что ее привлекла сумма, которая положена специалистам, готовым переехать по государственной программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер" работать в село. Сама Виктория живет тоже в пригороде Симферополя, но не в Урожайном. На машине добирается до места работы 15 минут.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
Урожайновская врачебная амбулатория - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория

Земский доктор

По программе "Земский доктор" выплата специалистам в Крыму составляет 1 млн рублей, фельдшерам положено 500 тысяч. Средства можно потратить на абсолютно любые нужды, они не облагаются налогами. Участвовать в программе могут врачи, фельдшеры, медицинские сестры, акушеры различных специальностей, полный список специальностей утвержден приказом Минздрава России.
Программа действует с 2012 и по 2030 год. Участники заключают контракт с государственным медицинским учреждением и принимают на себя обязательство проработать не менее пяти лет в сельской местности. При этом иметь постоянную регистрацию в населенном пункте, где предстоит работать, необязательно.
Анастасия Банько, участковый терапевт Урожайненской врачебной амбулатории
Анастасия Банько, участковый терапевт Урожайненской врачебной амбулатории
Анастасия Банько, участковый терапевт Урожайненской врачебной амбулатории

Из Донецка – в Крым

Анастасия Банько родом из Донецка. Как и у Виктории Старцевой, ее семья не имеет никакого отношения к медицине. Но мечта стать медиком у Насти была еще со школы. И она к ней шла целенаправленно – после школы окончила медицинский лицей, а потом поступила в Донецкий медицинский университет. Проучилась три года.
"В 2014 году в связи с известными событиями перевелась в Крым и доучивалась уже здесь на факультете "Лечебное дело". Терапия – специальность очень обширная, затрагивает практически все нозологии, есть куда развиваться в дальнейшем. Из терапии можно, в принципе, выйти в любую специальность себе по душе", - рассказывает молодой доктор.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
Урожайновская врачебная амбулатория - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория
По окончании университета Анастасия отучилась в ординатуре по специальности "Терапия", затем прошла переподготовку на ревматолога. И вот уже почти два года работает во врачебной амбулатории Урожайного по программе "Земский доктор" – с 14 августа 2023. Полученные деньги с мужем вложили в приобретение жилья, теперь Анастасия живет недалеко от работы.
"Поддержка от государства очень важна молодым специалистам, у которых нет своего жилья. То есть, это неплохой подъем, неплохой старт. Это очень важно", - убеждена сельский терапевт.
После окончания пятилетнего срока контракта врач Анастасия Банько уверена, что продолжит работать в Урожайном.
"Меня устраивает место работы. Пациенты везде остаются пациентами – в селе или в городе. Условия у нас очень хорошие, мы не уступаем городским поликлиникам в плане оснащения, у нас есть доступ во все информационные системы, ко всем лабораторным и инструментальным исследованиям. Терапия везде терапия, поликлиника везде поликлиника", - считает молодой специалист.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
Урожайновская врачебная амбулатория - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория

Сколько в Крыму земских врачей

Как уточнили в министерстве здравоохранения Крыма, только в 2024 году участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в республике стали 118 специалистов, что больше планового показателя, который составлял 93 специалиста.
В рамках программы "Земский доктор" на работу в лечебные учреждения приняты 79 врачей, по программе "Земский фельдшер" – 29 фельдшеров, три акушерки и семь медицинских сестер.
"В 2025 году в Республике Крым по программе "Земский доктор" планируется принять 62 врача, по программе "Земский фельдшер" - 32 специалиста со средним медицинским образованием", - гласит официальная статистика минздрава.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУрожайновская врачебная амбулатория
Урожайновская врачебная амбулатория - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Урожайновская врачебная амбулатория
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