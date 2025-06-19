https://crimea.ria.ru/20250619/v-sevastopole-poyavyatsya-klastery-srednego-professionalnogo-obrazovaniya-1147362617.html

В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования

В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования - РИА Новости Крым, 19.06.2025

В Севастополе появятся кластеры среднего профессионального образования

В Севастополе в ближайшие два года будут созданы кластеры среднего профессионального образования по подготовке специалистов в транспортной и строительной... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T21:27

2025-06-19T21:27

2025-06-19T21:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в ближайшие два года будут созданы кластеры среднего профессионального образования по подготовке специалистов в транспортной и строительной сферах. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам участия в дискуссии "Профессионалитет: экономические эффекты и национальные приоритеты", которая состоялась в четверг на полях Питерского международного экономического форума под модераторством министра просвещения России Сергея Кравцова.По его словам, Севастополь вошел в число 13 регионов, где будут созданы такие кластеры. На эти цели из средств резервного фонда Правительства Российской Федерации дополнительно выделен 1 миллиард рублей по федеральному проекту "Профессионалитет". За средства федерального гранта с софинансированием работодателей и региона в городе появятся новые мастерские и лаборатории, современное оборудование, здания колледжей капитально отремонтируют."В 2025 году в рамках создания образовательно-профессионального кластера транспортной отрасли в Севастополе подготовлены новые направления: слесарь по ремонту строительных машин, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин. Всего по транспортному кластеру предусмотрено 290 бюджетных мест. Обучение начинаем уже с этого года", - сообщил губернатор.Среди направлений строительного кластера, который планируется запустить с 2026 года, –аддитивные технологии, прикладная геодезия, теплоснабжение и теплотехническое оборудование, производство неметаллических строительных изделий и конструкций, информационное моделирование. Всего по строительному кластеру планируется обучение 380 ребят на бюджетной основе.Следующим в федеральный проект "Профессионалитет" предложено включить Севастопольский торгово-экономический техникум.В Крыму в 2025 году заработает кластер профессионального образования "Профессионалитет" в отрасли сельского хозяйства, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов. Его создадут на базе Белогорского технологического техникума в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриентаВ вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, михаил развожаев, пмэф, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя