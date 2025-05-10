https://crimea.ria.ru/20250510/kakie-spetsialisty-trebuyutsya-krymu--shpargalka-dlya-abiturienta-1146202717.html

Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента

Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента

В Крыму следуют общей тенденции в стране при приеме абитуриентов в вузы, в частности, сокращая число бюджетных и платных мест на ряде специальностей, при этом... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T07:02

2025-05-10T07:02

2025-05-10T07:02

радио "спутник в крыму"

владимир курьянов

кфу (крымский федеральный университет)

образование в крыму и севастополе

высшее образование

новости крыма

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Крыму следуют общей тенденции в стране при приеме абитуриентов в вузы, в частности, сокращая число бюджетных и платных мест на ряде специальностей, при этом ориентируются на кадровые потребности экономики республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил и.о. ректора КФУ им. Вернадского Владимир Курьянов.Президент России Владимир Путин ранее поручил Минобрнауки РФ пересмотреть наполнение учебных программ в российских вузах, убрать курсы, не отвечающие современным требованиям рынка, и обеспечить бюджетные места в тех вузах и колледжах, где имеются высокие результаты подготовки кадров, что выражается в трудоустройстве и достойно зарплате выпускников. На днях правительство поддержало законопроект по ограничению числа платных мест в вузах исходя из кадровых потребностей экономики.С учетом особенностей регионаПо словам Курьянова, общие тенденции в стране не обходят стороной Крымский федеральный университет, где сокращают число бюджетных и платных мест на ряде специальностей уже в рамках приемной кампании 2025 года."Государство последовательно идет по обозначенному пути, и мы в этом смысле не выделяемся", – сказал Курьянов.При этом главное, на что опираются в КФУ при принятии решений, – это потребности экономики региона, подчеркнул ректор.В числе таких направлений в КФУ, по словам Курьянова: экономика, менеджмент и право. И этот список, по мнению ректора, следует еще расширять.В частности, если говорить об экономике управления и юриспруденции, то здесь, по словам Курьянова, "очевиден переизбыток соответствующих кадров на рынке", отучившихся в том числе на бюджете."А экономика сегодня требует узких специалистов, а не экономистов, а вообще. То есть не организаторов процесса, а исполнителей. Нужны люди, которые знают отрасль: экономисты-аграрии, экономисты для промышленности, экономисты для социальной сферы, экономисты в такой очень чувствительной и сложной области, как демография", – уточнил он.Почему "платников" станет меньшеКроме того, есть веские причины сокращать число мест для "платников" по самым разным направлениям, в том числе на медицинские специальности, хотя Крым и испытывает нехватку работников в данной отрасли, считает ректор."Потому что платные места – это те студенты – не на всех специальностях, но как правило, – которые не очень способны осваивать образовательные программы высшего образования. Не нужны Крыму будущие врачи, которые учатся за счет средств физических лиц. Потому что большинство из них, за исключением стоматологии, где высочайшие конкурсы на платные места, – это нижние границы проходного балла, то есть это троечники", – пояснил Курьянов.Есть и другая сторона этой проблемы: допуская прием на программы высшего образования вчерашних школьников с достаточно низкими баллами, вузы тем самым лишают экономику Крыма подпитки на уровне рабочих профессий и специалистов среднего звена, добавил Курьянов. А это в том числе "практически все строительные специальности", подчеркнул ректор."Откуда взялись в таком количестве мигранты? Вот отсюда в том числе. И нам нужно сбалансировать трудовые ресурсы", – сказал Курьянов.Какие еще специалисты требуются КрымуВ частности, рабочие и специалисты среднего звена требуются Крыму для активно развивающейся IT-индустрии, отметил он."Здесь цепочка: и рабочие профессии, и среднее звено, и высшее образование, то есть инженеры. Это же не просто кабель протянуть – это сложнейшие "организмы" электронные, которые требуют настройки и поддержания, перепрошивок самых разных, безопасности. Одна из важнейших сфер сегодня – безопасность. И мы в этом направлении тоже начали готовить специалистов", – прокомментировал Курьянов.Помимо этого, Крым нуждается в инженерах-строителях, градостроителях и архитекторах, сказал ректор, отметив, что "при нынешних объемах строительства эти кадры всегда будут востребованы".Все большее внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров для здравоохранения и реабилитации, а также сферы образования, "которую надо перестраивать в республике, потому что она явно находится в кризисе", сказал Курьянов.По мнению Курьянова, в ближайшие лет пять в России в целом и в Крыму в частности произойдет "очень жесткая ломка системы образования"."Мы должны идти к системе, где в основном будет специалитет с разной продолжительностью обучения. Многие специальности должны быть приведены в соответствие с потребностями рынка, а некоторые, скорее всего, просто отомрут, потому что в жизни меняется все", – заключил Курьянов.Ранее в Крымском федеральном университете предложили повысить вступительные баллы по ЕГЭ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В медицинских вузах России увеличат число бюджетных мест В вуз без ЕГЭ: в России принят закон о новом порядке поступления Допобразование для учителей в России будет проводиться в госорганизациях

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир курьянов, кфу (крымский федеральный университет), образование в крыму и севастополе, высшее образование, новости крыма, мнения