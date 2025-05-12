https://crimea.ria.ru/20250512/v-vuzakh-rf-polovinu-byudzhetnykh-mest-raspredelyat-putem-pryamogo-goszakaza-1146371609.html

В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу

В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу

В российских вузах не менее половины бюджетных мест распределят путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T11:27

2025-05-12T11:27

2025-05-12T11:29

образование в россии

высшее образование

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

правительство россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130449483_0:83:3087:1819_1920x0_80_0_0_2b403ffbab8b2943bf9b643072293416.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В российских вузах не менее половины бюджетных мест распределят путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Подготовка к приемной кампании в российские вузы, по его словам, идет в штатном режиме."Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко, обращаясь к Мишустину.Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование.Он также сообщил, что со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардОценки за поведение в школах: в каких регионах проведут экспериментСовет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в россии, высшее образование, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, правительство россии, новости