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В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу
В российских вузах не менее половины бюджетных мест распределят путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T11:27
2025-05-12T11:29
образование в россии
высшее образование
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В российских вузах не менее половины бюджетных мест распределят путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.Подготовка к приемной кампании в российские вузы, по его словам, идет в штатном режиме."Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко, обращаясь к Мишустину.Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование.Он также сообщил, что со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардОценки за поведение в школах: в каких регионах проведут экспериментСовет Федерации одобрил закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ
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образование в россии, высшее образование, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, правительство россии, новости
В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказу

В вузах России половину бюджетных мест распределят путем прямого госзаказа - Чернышенко

11:27 12.05.2025 (обновлено: 11:29 12.05.2025)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкУказатель приемной комиссии в вузе
Указатель приемной комиссии в вузе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В российских вузах не менее половины бюджетных мест распределят путем прямого госзаказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
"Не менее половины бюджетных мест теперь будет распределяться путем прямого государственного заказа на подготовку специалистов для приоритетных сфер", - цитирует Чернышенко пресс-служба кабмина.
Подготовка к приемной кампании в российские вузы, по его словам, идет в штатном режиме.
"Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко, обращаясь к Мишустину.
Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование.
Он также сообщил, что со следующего учебного года льготное кредитование под 3% будет доступно исключительно по приоритетным для экономики направлениям, куда входят инженерные специальности.
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Образование в РоссииВысшее образованиеДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинПравительство РоссииНовости
 
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