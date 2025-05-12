https://crimea.ria.ru/20250512/v-krymu-sozdadut-obrazovatelnyy-klaster-v-sfere-selskogo-khozyaystva-1146383018.html

В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства

В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 12.05.2025

В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства

В 2025 году в Крыму заработает кластер профессионального образования "Профессионалитет" в отрасли сельского хозяйства. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 12.05.2025

2025-05-12T16:37

2025-05-12T16:37

2025-05-12T16:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму заработает кластер профессионального образования "Профессионалитет" в отрасли сельского хозяйства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Его создадут на базе Белогорского технологического техникума в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".Кроме того, в его формирование буду вовлечены 16 профильных предприятий и организаций сельскохозяйственного сектора. На реализацию проекта выделят 77,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на модернизацию и развитие учебной инфраструктуры.Создание кластера поможет в решении проблемы дефицита кадров в агропромышленном комплексе и позволит сформировать эффективную систему подготовки высококвалифицированных специалистов на долгосрочную перспективу. Этот шаг является частью стратегии социально-экономического развития Крыма до 2035 года и должен способствовать повышению качества образования, росту экономики и улучшению инвестиционной привлекательности региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента

белогорск

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2025

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