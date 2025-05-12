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В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 12.05.2025
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В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства
В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 12.05.2025
В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства
В 2025 году в Крыму заработает кластер профессионального образования "Профессионалитет" в отрасли сельского хозяйства. Об этом сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 12.05.2025
2025-05-12T16:37
2025-05-12T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму заработает кластер профессионального образования "Профессионалитет" в отрасли сельского хозяйства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Его создадут на базе Белогорского технологического техникума в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".Кроме того, в его формирование буду вовлечены 16 профильных предприятий и организаций сельскохозяйственного сектора. На реализацию проекта выделят 77,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на модернизацию и развитие учебной инфраструктуры.Создание кластера поможет в решении проблемы дефицита кадров в агропромышленном комплексе и позволит сформировать эффективную систему подготовки высококвалифицированных специалистов на долгосрочную перспективу. Этот шаг является частью стратегии социально-экономического развития Крыма до 2035 года и должен способствовать повышению качества образования, росту экономики и улучшению инвестиционной привлекательности региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В вузах России половину бюджетных мест распределят по госзаказуНа образовательные кластеры в Крыму и новых регионах выделили 1 миллиардКакие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента
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сергей аксенов, белогорск, джанкой, красногвардейское, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, новости крыма, крым
В Крыму создадут образовательный кластер в сфере сельского хозяйства

В Крыму создадут образовательный кластер "Профессионалитет" в сфере сельского хозяйства

16:37 12.05.2025 (обновлено: 16:40 12.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВ Крыму началась уборка иссопа лекарственного
В Крыму началась уборка иссопа лекарственного - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В 2025 году в Крыму заработает кластер профессионального образования "Профессионалитет" в отрасли сельского хозяйства. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Его создадут на базе Белогорского технологического техникума в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
"Участниками кластера также станут Джанкойский профессиональный техникум, Красногвардейский агропромышленный техникум имени Н.И. Скворцова, Прудовский аграрный техникум имени Л.П. Симиренко", – дополнил Аксенов.
Кроме того, в его формирование буду вовлечены 16 профильных предприятий и организаций сельскохозяйственного сектора. На реализацию проекта выделят 77,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Эти средства направят на модернизацию и развитие учебной инфраструктуры.
"На базе Белогорского техникума планируется строительство трактородрома, будет улучшена материально-техническая база, в том числе обновлен парк сельскохозяйственной техники и создана биотехнологическая лаборатория для клонального размножения растений", – уточнил глава Крыма.
Создание кластера поможет в решении проблемы дефицита кадров в агропромышленном комплексе и позволит сформировать эффективную систему подготовки высококвалифицированных специалистов на долгосрочную перспективу. Этот шаг является частью стратегии социально-экономического развития Крыма до 2035 года и должен способствовать повышению качества образования, росту экономики и улучшению инвестиционной привлекательности региона.
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