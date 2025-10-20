Рейтинг@Mail.ru
Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе
Общежитие Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) в Симферополе и новая школа в Бахчисарае на 600 учеников, строительство которых начали девять... РИА Новости Крым, 20.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Общежитие Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) в Симферополе и новая школа в Бахчисарае на 600 учеников, строительство которых начали девять лет назад, планируют завершить в 2027 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, отметив, что на одном из объектов договор с очередным, уже четвертным подрядчиком еще не заключен, а на другом исполнителя работ, также четвертого по счету, возможно, придется менять.Это недопустимоПо словам Гафарова, срок строительства общежития КИПУ, в котором должен расположиться полиэтнический центр молодежи и который возводится уже девять лет, составляет 18 месяцев."В 2016 году началось строительство, заложили камень... Это недопустимо... А объект очень хороший запроектирован, и крымчанам он очень нужен, особенно этому университету. Потому что там университет многонациональный", – сказал парламентарий.Гафаров рассказал, что за минувшие годы на объекте сменилось три подрядчика, а построен он на сегодняшний день только на 2/3."Там десять этажей (из четырнадцати – ред.), отделка наружная есть, но он (объект – ред.) построен всего на 75%", – уточнил Гафаров.Очередной подрядчик, по словам Гафарова, как и два предыдущих, "не потянул" это строительство, и "сам написал заявление, что он уходит".Следующий, четвертый исполнитель, уже найден, но заключить с ним договор, чтобы работы продолжились, можно будет только по готовности новой проектно-сметной документации, сказал Гафаров.По его словам, новый срок сдачи объекта, согласно договорам, – это конец 2027 года."Но мы постараемся его закончить пораньше", – отметил Гафаров.Другого пути нетВ том же 2027 году должна быть достроена и очень нужная Бахчисараю новая школа на 600 ученических мест – точно такой же долгострой, но и здесь точных прогнозов Гафаров не дает."К сожалению, то же самое. В 2016 году начали – сегодня еще ведется строительство. Опять подрядчик четвертый поменялся... Не хватает сил у него: 20-30 рабочих ежедневно работает вместо 150. Вот мы сейчас будем принимать решение, что дальше делать с этой школой", – поделился Гафаров.Он предположил, что в срок этот объект все же будет сдан, как и общежитие.Он отметил, что два других долгостроя-ровесника, в Евпатории и Бахчисарае, в нынешнем году удалось завершить."Это школа на 480 мест в Евпатории, массив Исмаил-Бей. То же самое: в 2016 году было заложено строительство, несколько раз подрядчики бросали и уходили. В этом году его завершили... И в Бахчисарае строители завершили многоквартирный жилой дом, 168 семей буквально в течение месяца должны заселиться. Это тоже начиналось в 2016 году", – уточнил депутат.Строительство общежития КИПУ ведется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя". Закончить строительно-монтажные работы должны были в октябре 2024 года, а ввести в эксплуатацию - до конца 2025-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили налог на недостроиВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
РИА Новости Крым
Новости
строительство, крым, эдип гафаров, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, симферополь, крымский инженерно-педагогический университет (кипу), бахчисарай
Названы сроки сдачи в эксплуатацию общежития КИПУ в Симферополе

Сроки сдачи общежития КИПУ в Симферополе и новой школы в Бахчисарае перенесли на 2027 год

12:25 20.10.2025 (обновлено: 12:31 20.10.2025)
 
© РИА Новости КрымЦентр полиэтнической культуры в Симферополе
Центр полиэтнической культуры в Симферополе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Общежитие Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ) в Симферополе и новая школа в Бахчисарае на 600 учеников, строительство которых начали девять лет назад, планируют завершить в 2027 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, отметив, что на одном из объектов договор с очередным, уже четвертным подрядчиком еще не заключен, а на другом исполнителя работ, также четвертого по счету, возможно, придется менять.

Это недопустимо

По словам Гафарова, срок строительства общежития КИПУ, в котором должен расположиться полиэтнический центр молодежи и который возводится уже девять лет, составляет 18 месяцев.
"В 2016 году началось строительство, заложили камень... Это недопустимо... А объект очень хороший запроектирован, и крымчанам он очень нужен, особенно этому университету. Потому что там университет многонациональный", – сказал парламентарий.
Гафаров рассказал, что за минувшие годы на объекте сменилось три подрядчика, а построен он на сегодняшний день только на 2/3.
"Там десять этажей (из четырнадцати – ред.), отделка наружная есть, но он (объект – ред.) построен всего на 75%", – уточнил Гафаров.
Очередной подрядчик, по словам Гафарова, как и два предыдущих, "не потянул" это строительство, и "сам написал заявление, что он уходит".
Следующий, четвертый исполнитель, уже найден, но заключить с ним договор, чтобы работы продолжились, можно будет только по готовности новой проектно-сметной документации, сказал Гафаров.
"С 2016 года... поменялось все: цены на строительный материал, логистика, стоимость рабочей силы. Сейчас идет пересчет проектно-сметной документации. Он уже на завершающей стадии. Я думаю, еще 2-3 недели – и проект будет приведен в надлежащее состояние. Подрядчик новый определен, заключат договоры, и мы приступим к работе", – сказал Гафаров.
По его словам, новый срок сдачи объекта, согласно договорам, – это конец 2027 года.
"Но мы постараемся его закончить пораньше", – отметил Гафаров.

Другого пути нет

В том же 2027 году должна быть достроена и очень нужная Бахчисараю новая школа на 600 ученических мест – точно такой же долгострой, но и здесь точных прогнозов Гафаров не дает.
"К сожалению, то же самое. В 2016 году начали – сегодня еще ведется строительство. Опять подрядчик четвертый поменялся... Не хватает сил у него: 20-30 рабочих ежедневно работает вместо 150. Вот мы сейчас будем принимать решение, что дальше делать с этой школой", – поделился Гафаров.
Он предположил, что в срок этот объект все же будет сдан, как и общежитие.
"Я думаю, мы сдадим в срок. Согласно договора, 2027-й год... Все усилия приложим на эти два объекта, чтобы завершить вовремя. Другого пути у нас нет", – сказал Гафаров.
Он отметил, что два других долгостроя-ровесника, в Евпатории и Бахчисарае, в нынешнем году удалось завершить.
"Это школа на 480 мест в Евпатории, массив Исмаил-Бей. То же самое: в 2016 году было заложено строительство, несколько раз подрядчики бросали и уходили. В этом году его завершили... И в Бахчисарае строители завершили многоквартирный жилой дом, 168 семей буквально в течение месяца должны заселиться. Это тоже начиналось в 2016 году", – уточнил депутат.
Строительство общежития КИПУ ведется в рамках госпрограммы РФ "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя". Закончить строительно-монтажные работы должны были в октябре 2024 года, а ввести в эксплуатацию - до конца 2025-го.
Радио "Спутник в Крыму"СтроительствоКрымЭдип ГафаровГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаСимферопольКрымский инженерно-педагогический университет (КИПУ)Бахчисарай
 
