https://crimea.ria.ru/20230530/zabroshka-priton-u-vas-po-sosedstvu-kto-v-otvete-za-bezopasnost-1129062753.html

Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность

Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Заброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность

В частном секторе в Севастополе, в нескольких остановках от центра города, в очередной раз горел частный дом. Точнее то, что от него осталось после предыдущих... РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T07:03

2023-05-30T07:03

2023-05-30T07:03

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В частном секторе в Севастополе, в нескольких остановках от центра города, в очередной раз горел частный дом. Точнее то, что от него осталось после предыдущих двух крупных пожаров. Деревянное с пристройкой здание почти разрушено, крыши толком нет, никаких коммуникаций. Но в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) это по-прежнему "двухэтажный жилой дом". Подтвердить документально состояние таких заброшек с нерадивыми хозяевами или недостроев и их угрозу для жизни непросто. Как показывает время, власти занимаются этими вопросами не быстро по ряду причин. Как действовать соседям, чтобы обезопасить себя и близких, – в материале РИА Новости Крым. Пожар в деревянном угловом доме-заброшке на улице Галины Петровой в конце апреля – третий крупный за три года. Пожилая соседка Галина рассказывает: как старшие хозяева умерли, так он и стал притоном. Маргиналы тут не всегда – набегами, но от этого не легче."Жгли огонь и во дворе, и внутри. Увещевания не помогают. В прошлом году удалось на время успокоить – вызывали Росгвардию. Но есть сын умерших, он приходит иногда ночевать. Говорил, жить негде. Сестра его старшая – нездорова, тут не живет. По-человечески жалко людей, но и жить так невозможно: как на пороховой бочке", – сетует Галина. Рядом с заброшкой – соседние постройки, газовый ШРП (шкафный регуляторный пункт) и труба в нескольких метрах, а через дорожку – центр скорой помощи и электроподстанция. О горемычном доме знает вся улица. Но и полицейские, и пожарные, неоднократно приезжавшие сюда по вызову, всякий раз говорят, что никто из них не в силах повлиять на ситуацию, если у постройки есть законные хозяева, рассказывают соседи. Сказанное РИА Новости Крым отчасти подтвердили в чрезвычайном ведомстве. Что касается появления в заброшках подозрительных личностей – вызвать полицию, конечно, можно. Но всякий раз это будет, по сути, разовая акция. И даже тогда не факт, что на незваных гостей смогут как-то повлиять, чтобы избежать возможного неблагополучного сценария. Действовать смогут, только если правонарушение уже совершается."Участковый уполномоченный посещает здания, строения и сооружения, расположенные на территории административного участка. При необходимости обследует подъезды, чердачные и подвальные помещения. И в случае выявления административных правонарушений пресекает их и принимает меры к привлечению виновных к ответственности", – пояснили в пресс-службе регионального УМВД. В департаменте городского хозяйства Севастополя сообщили РИА Новости Крым, что отклик власти можно получить, обратившись в муниципалитет. "Муниципалитет, в свою очередь, отрабатывает через департамент городского хозяйства, департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО), Стройконтроль. То есть к нам поступают письма, что муниципалы выявили объекты. Дальше мы направляем запросы, проводим геодезию", – рассказали в департаменте.Если по итогам проверок окажется, что объект расположен на земле города и правоустанавливающие документы на него отсутствуют – материалы передаются на рассмотрение городской комиссии, которая принимает решение о сносе. Тогда обязанность снести здание ложится на горхоз.Если есть трудности выявить такие объекты и обеспечить безопасность, проблемой должны заняться правоохранительные органы, считает уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. Ведь такие места опасны для людей, особенно детей, которые нередко выбирают их для своих рискованных игр, отметил он. По словам Буцая, один из таких объектов довольно длительное время находится неподалеку от его офиса. "Конечно, это серьезный вопрос, требующий внимания", – сказал он. В прокуратуре Севастополя в ответ на информационный запрос РИА Новости Крым сообщили: ответственность за содержание имущества несет его собственник, "если иное не предусмотрено законом или договором". Сбором документов и постановкой на учет имущества, которое имеет признаки бесхозного, занимается Фонд государственного имущества (ГКУ "Фонд"). Согласно полномочиям, именно в этом учреждении решается вопрос о возможности передать такую недвижимость в собственность города. Что касается контроля за соблюдением правил благоустройства и в частности за тем, как содержатся территории домовладений, то это зона ответственности департамента городского хозяйства, добавили в прокуратуре. Полномочия выявлять заброшки - у муниципалитетов.При этом, по информации надзорного ведомства, ни Фонд госимущества, ни горхоз, ни районные администрации за минувший 2022 год не поработали достаточно, чтобы проблема безопасности заброшек в городе была решена. "Департаменту городского хозяйства поручено принять дополнительные меры, направленные на проведение мероприятий по ограничению доступа и сносу заброшенных зданий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, департаменту по имущественным и земельным отношениям совместно с ГКУ "Фонд" завершить работу по проведению процедуры признания заброшенных объектов бесхозяйными и вовлечении их в гражданский оборот. Проверками установлены факты недостаточной работы ГКУ "Фонд" и местных администраций... по выявлению, установлению собственников указанных объектов и ограничению к ним свободного доступа, что послужило основанием внесения мер прокурорского реагирования", – сообщили в прокуратуре.Одновременно в письме надзорного ведомства за подписью начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства А.Г. Иванченко сообщается, что по вопросам заброшек граждане имеют право обращаться за помощью именно в эти три инстанции. В июле 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев давал поручение актуализировать ранее составленный список существующих в городе заброшенных зданий, в том числе недостроев, чтобы снести потенциально опасные. Позже он предложил не тратить сотни миллионов рублей на снос потенциально опасных для жизни людей "заброшек"-недостроев, а выставить их на аукцион. Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе на "заброшке" погиб 12-летний ребенок Подросток погиб в заброшенном здании в КрымуБывшее здание ЧФ в Севастополе хранит "следы" НКВД: секреты одного дома

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https://crimea.ria.ru/20211210/smertelnyy-pozhar-v-sevastopole-v-goryaschem-zabroshennom-dome-pogib-chelovek-1121696544.html

https://crimea.ria.ru/20200109/Pochemu-zhiteli-Sevastopolya-ne-mogut-pereekhat-iz-vetkhogo-zhilya-1117832503.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

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