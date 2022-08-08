https://crimea.ria.ru/20220808/v-sevastopole-biznesu-predlozhat-kupit-zabroshki-1124104432.html
В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки" - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил не тратить сотни миллионов рублей на снос потенциально опасных для жизни людей "заброшек"-недостроев, а... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T18:41
2022-08-08T18:41
2022-08-08T18:41
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил не тратить сотни миллионов рублей на снос потенциально опасных для жизни людей "заброшек"-недостроев, а выставить их на аукцион. Предложение прозвучало на аппаратном совещании в правительстве.Распорядиться таким образом губернатор предложил с опасными недостроями и ветхими строениями, которые, как показала проверка, принадлежат городу либо не имеют собственников.По словам Развожаева, если земельные участки под такими объектами неинтересны с точки зрения развития, например, для строительства социальных объектов, то от них следует избавляться с выгодой.Исходя из доклада замгубернатора Николая Гордюшина о результатах инвентаризации, "городских заброшек" в Севастополе – 75, бесхозных – 261.Он отметил, что для сноса опасных недостроев потребуется 250 млн рублей, и "таких средств сейчас в бюджете не заложено".Всего, согласно данным специалистов ГКУ "Фонда государственного имущества", потенциальную угрозу здоровью и жизни людей в городе на сегодняшний день представляют 450 объектов.100 из них – в частной собственности, 14 – в федеральной. В их отношении пока ограничатся письмами к собственникам.Ранее, в июле, после очередной гибели подростка на участке с недостроенным заброшенным зданием губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился актуализировать список потенциально опасных для жизни и здоровья людей объектов – заброшенных строений и зданий в разных районах города, и привести в безопасное состояние либо снести.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, михаил развожаев
В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
Развожаев предложил не тратиться на снос "заброшек", а выставить их на аукцион
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил не тратить сотни миллионов рублей на снос потенциально опасных для жизни людей "заброшек"-недостроев, а выставить их на аукцион. Предложение прозвучало на аппаратном совещании в правительстве.
Распорядиться таким образом губернатор предложил с опасными недостроями и ветхими строениями, которые, как показала проверка, принадлежат городу либо не имеют собственников.
По словам Развожаева, если земельные участки под такими объектами неинтересны с точки зрения развития, например, для строительства социальных объектов, то от них следует избавляться с выгодой.
"Надо разобраться, что это за объекты. Если нам не нужны ни они, ни земельные участки, надо предложить их вовлечь в хозяйственный оборот, юридический механизм посмотреть и не тратить бюджетные средства на то, чтобы очищать эти участки, а сразу передать их потенциальным пользователям. <...> Пусть бизнес покупает и реконструирует или демонтирует, освобождает земельный участок. И мы деньги сэкономим", – предложил Развожаев.
Исходя из доклада замгубернатора Николая Гордюшина о результатах инвентаризации, "городских заброшек" в Севастополе – 75, бесхозных – 261.
Он отметил, что для сноса опасных недостроев потребуется 250 млн рублей, и "таких средств сейчас в бюджете не заложено".
Всего, согласно данным специалистов ГКУ "Фонда государственного имущества", потенциальную угрозу здоровью и жизни людей в городе на сегодняшний день представляют 450 объектов.
100 из них – в частной собственности, 14 – в федеральной. В их отношении пока ограничатся письмами к собственникам.
"Надо срочно направить соответствующие уведомления о приведении в порядок, демонтаже либо каком-то другом решении. Здесь по крайней мере понятно, с кого расходы взыскивать при необходимости, если не будут выполнены условия", – заключил губернатор.
Ранее, в июле, после очередной гибели подростка на участке с недостроенным заброшенным зданием губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился
актуализировать список потенциально опасных для жизни и здоровья людей объектов – заброшенных строений и зданий в разных районах города, и привести в безопасное состояние либо снести
.