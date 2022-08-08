https://crimea.ria.ru/20220808/v-sevastopole-biznesu-predlozhat-kupit-zabroshki-1124104432.html

В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"

В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки" - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил не тратить сотни миллионов рублей на снос потенциально опасных для жизни людей "заброшек"-недостроев, а... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T18:41

2022-08-08T18:41

2022-08-08T18:41

севастополь

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил не тратить сотни миллионов рублей на снос потенциально опасных для жизни людей "заброшек"-недостроев, а выставить их на аукцион. Предложение прозвучало на аппаратном совещании в правительстве.Распорядиться таким образом губернатор предложил с опасными недостроями и ветхими строениями, которые, как показала проверка, принадлежат городу либо не имеют собственников.По словам Развожаева, если земельные участки под такими объектами неинтересны с точки зрения развития, например, для строительства социальных объектов, то от них следует избавляться с выгодой.Исходя из доклада замгубернатора Николая Гордюшина о результатах инвентаризации, "городских заброшек" в Севастополе – 75, бесхозных – 261.Он отметил, что для сноса опасных недостроев потребуется 250 млн рублей, и "таких средств сейчас в бюджете не заложено".Всего, согласно данным специалистов ГКУ "Фонда государственного имущества", потенциальную угрозу здоровью и жизни людей в городе на сегодняшний день представляют 450 объектов.100 из них – в частной собственности, 14 – в федеральной. В их отношении пока ограничатся письмами к собственникам.Ранее, в июле, после очередной гибели подростка на участке с недостроенным заброшенным зданием губернатор Севастополя Михаил Развожаев распорядился актуализировать список потенциально опасных для жизни и здоровья людей объектов – заброшенных строений и зданий в разных районах города, и привести в безопасное состояние либо снести.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев