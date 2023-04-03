https://crimea.ria.ru/20230403/podrostok-pogib-v-zabroshennom-zdanii-v-krymu-1127943316.html

Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму

Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2023

Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму

15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 03.04.2023

2023-04-03T12:20

2023-04-03T12:20

2023-04-03T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма."31 марта 2023 года несовершеннолетний совместно с друзьями находился в районе остатков руинированного строения, находящегося по улице Мира в поселке Мирный. Предположительно причиной смерти ребенка послужило падение фрагмента стены из кирпичной кладки", - говорится в сообщении. По факту смерти подростка прокуратура проводит проверку. Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение ребенка с "заброшки" в Ялте: прокуратура начала проверкуГибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СКВ Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"

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крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, общество, дети, евпатория