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Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму
15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T12:20
2023-04-03T12:20
2023-04-03T12:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма."31 марта 2023 года несовершеннолетний совместно с друзьями находился в районе остатков руинированного строения, находящегося по улице Мира в поселке Мирный. Предположительно причиной смерти ребенка послужило падение фрагмента стены из кирпичной кладки", - говорится в сообщении. По факту смерти подростка прокуратура проводит проверку. Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение ребенка с "заброшки" в Ялте: прокуратура начала проверкуГибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СКВ Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
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крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, общество, дети, евпатория
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму
Прокуратура: 15-летний подросток погиб в руинах заброшенного здания в селе под Евпаторией
12:20 03.04.2023 (обновлено: 12:32 03.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма.
"31 марта 2023 года несовершеннолетний совместно с друзьями находился в районе остатков руинированного строения, находящегося по улице Мира в поселке Мирный. Предположительно причиной смерти ребенка послужило падение фрагмента стены из кирпичной кладки", - говорится в сообщении.
По факту смерти подростка прокуратура проводит проверку.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену.
"Во время этого процесса часть стены упала на 15-летнего подростка: мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела. Прибывшие к месту трагедии сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под завала и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спустя непродолжительное время школьник скончался в больнице", - рассказали в СК.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.
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