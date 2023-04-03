Рейтинг@Mail.ru
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230403/podrostok-pogib-v-zabroshennom-zdanii-v-krymu-1127943316.html
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму - РИА Новости Крым, 03.04.2023
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму
15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 03.04.2023
2023-04-03T12:20
2023-04-03T12:32
крым
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
общество
дети
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528964_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_386e237db637519d6a88f8ce6a08b2e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма."31 марта 2023 года несовершеннолетний совместно с друзьями находился в районе остатков руинированного строения, находящегося по улице Мира в поселке Мирный. Предположительно причиной смерти ребенка послужило падение фрагмента стены из кирпичной кладки", - говорится в сообщении. По факту смерти подростка прокуратура проводит проверку. Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.Читайте также на РИА Новости Крым:Падение ребенка с "заброшки" в Ялте: прокуратура начала проверкуГибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СКВ Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111752/89/1117528964_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_746be00cfb3d3e8755216f53b00af041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, общество, дети, евпатория
Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму

Прокуратура: 15-летний подросток погиб в руинах заброшенного здания в селе под Евпаторией

12:20 03.04.2023 (обновлено: 12:32 03.04.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециальное устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД России по городу Тамбову.
Специальное устройство для подачи световых и звуковых сигналов на автомобиле УМВД России по городу Тамбову. - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. 15-летний подросток погиб в заброшенном здании в поселке Мирный под Евпаторией после падения на него фрагмента стены. Об этом сообщила прокуратура Крыма.
"31 марта 2023 года несовершеннолетний совместно с друзьями находился в районе остатков руинированного строения, находящегося по улице Мира в поселке Мирный. Предположительно причиной смерти ребенка послужило падение фрагмента стены из кирпичной кладки", - говорится в сообщении.
По факту смерти подростка прокуратура проводит проверку.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену.
"Во время этого процесса часть стены упала на 15-летнего подростка: мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела. Прибывшие к месту трагедии сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под завала и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спустя непродолжительное время школьник скончался в больнице", - рассказали в СК.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения. Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Падение ребенка с "заброшки" в Ялте: прокуратура начала проверку
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК
В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
КрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымОбществодетиЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:20Подросток погиб в заброшенном здании в Крыму
12:10Прокуратура Севастополя взяла на контроль дело о пьяном ДТП на "зебре"
12:06Привлек внимание, фотографируя местность: в Крыму задержали "закладчика"
11:29МИД России о лавре: цель Запада - раскол православной церкви
11:23Подозреваемую по делу о взрыве в кафе Петербурга Дарью Трепову задержали
11:17Землетрясение на Байкале – где почувствовали толчки
11:13Под Херсоном уничтожены больше 20 украинских боевиков и ангар с оружием
10:55В Севастополе 12 часов искали туристов из Симферополя
10:49Подозреваемую в убийстве военкора Татарского объявили в розыск
10:41Начальника отдела "Парки и скверы" в Севастополе будут судить за растрату
10:19В России появится фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
10:12Пострадавший при взрыве глава Акимовки находится в тяжелом состоянии
10:07Как работает Керченская паромная переправа 3 апреля
09:58Мест в психиатрии не хватит: в Крыму ответили на "план деоккупации"
09:31Сильный взрыв прогремел в Мелитополе
09:04Мощное землетрясение на Камчатке - в ряде районов пропал свет
08:47Новые боеприпасы для украинских боевых дронов – эксперт оценил опасность
08:31Большинство детских лагерей Крыма планируют работать в этом году
08:12При взрыве в Санкт-Петербурге пострадали 32 человека - последние данные
07:42Что можно и что нельзя снимать в магазинах - эксперт
Лента новостейМолния