https://crimea.ria.ru/20220715/gibel-rebenka-v-zabroshennom-zdanii-v-sevastopole--delom-zanyalsya-sk-1123849631.html

Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК

Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 15.07.2022

Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК

Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 15.07.2022

2022-07-15T09:01

2022-07-15T09:01

2022-07-15T09:01

происшествия

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета России.ЧП произошло накануне вечером на территории ветхой заброшенной постройки.Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

https://crimea.ria.ru/20210124/Sledkom-dvoe-postradali-i-odin-pogib-v-sevastopolskoy-zabroshke-1119187124.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)