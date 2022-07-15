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Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 15.07.2022
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Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T09:01
2022-07-15T09:01
происшествия
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета России.ЧП произошло накануне вечером на территории ветхой заброшенной постройки.Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
https://crimea.ria.ru/20210124/Sledkom-dvoe-postradali-i-odin-pogib-v-sevastopolskoy-zabroshke-1119187124.html
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происшествия, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК

СК возбудил дело после гибели 12-летнего ребенка в заброшенном здании в Севастополе

09:01 15.07.2022
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета России.
ЧП произошло накануне вечером на территории ветхой заброшенной постройки.
"Двое 12-летних подростков находились на территории ветхой заброшенной постройки. В результате падения железобетонного элемента на детей один из них погиб на месте происшествия, его брат доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь", - рассказали в СК.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
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