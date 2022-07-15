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Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК - РИА Новости Крым, 15.07.2022
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском... РИА Новости Крым, 15.07.2022
2022-07-15T09:01
2022-07-15T09:01
2022-07-15T09:01
происшествия
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка на территории заброшенной постройки в городе Инкермане под Севастополем. Об этом сообщили в крымском управлении Следственного комитета России.ЧП произошло накануне вечером на территории ветхой заброшенной постройки.Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
https://crimea.ria.ru/20210124/Sledkom-dvoe-postradali-i-odin-pogib-v-sevastopolskoy-zabroshke-1119187124.html
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Гибель ребенка в заброшенном здании в Севастополе – делом занялся СК
СК возбудил дело после гибели 12-летнего ребенка в заброшенном здании в Севастополе