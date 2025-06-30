https://crimea.ria.ru/20250630/v-krymu-ustanovili-nalog-na-nedostroi-1147594726.html
В Крыму установили налог на недострои
В Крыму установили налог на недострои - РИА Новости Крым, 30.06.2025
В Крыму установили налог на недострои
Депутаты Государственного совета Крыма установили двухпроцентную налоговую ставку для юрлиц на объекты незавершенного строительства. Решение принято на сессии в РИА Новости Крым, 30.06.2025
2025-06-30T14:16
2025-06-30T14:16
2025-06-30T14:16
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закон и право
налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета Крыма установили двухпроцентную налоговую ставку для юрлиц на объекты незавершенного строительства. Решение принято на сессии в понедельник.Согласно принятому закону, для жилых помещений и строений, многоквартирных, наемных и садовых домов, гаражей и машино-мест налоговая ставка устанавливается в размере 1%, для объектов незавершенного строительства – 2%.Закон вступает в силу со следующего года.Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятая мера должна способствовать снижению количества недостроев, которые портят туристический облик Крыма, и на профилактику образования новых аналогичных объектов.Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала, что введение налога на недострои позволит в будущем году пополнить бюджет региона на 200 миллионов рублей.На сегодняшний день таких объектов в республике насчитывается порядка 2600.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая Ялта избавляется от недостроев – что сделаноВ Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗЗаброшка-притон у вас по соседству: кто в ответе за безопасность
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, закон и право, налоги, стройка
В Крыму установили налог на недострои
В Крыму ввели налог на недостроенные объекты в размере 2%
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Депутаты Государственного совета Крыма установили двухпроцентную налоговую ставку для юрлиц на объекты незавершенного строительства. Решение принято на сессии в понедельник.
Согласно принятому закону, для жилых помещений и строений, многоквартирных, наемных и садовых домов, гаражей и машино-мест налоговая ставка устанавливается в размере 1%, для объектов незавершенного строительства – 2%.
Закон вступает в силу со следующего года.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятая мера должна способствовать снижению количества недостроев, которые портят туристический облик Крыма, и на профилактику образования новых аналогичных объектов.
Ранее председатель комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала, что введение налога на недострои
позволит в будущем году пополнить бюджет региона на 200 миллионов рублей.
На сегодняшний день таких объектов в республике насчитывается порядка 2600.
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