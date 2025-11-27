https://crimea.ria.ru/20251127/krymchane-lishilis-26-mln-rubley-za-nedelyu-iz-za-moshennikov-1151223326.html
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
Более 26 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 26 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах. Аферисты представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, в том числе для перевода денег на "безопасный" счет, передачи средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставшим виновниками ДТП.Также жертвам поступали предложения заработка, покупки или продажи товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестирования в акции различных компаний.Кроме того, крымчане лишались денег после перехода по ссылке и установки на смартфон стороннего приложения, а также небезопасного перехода по интернет-ссылке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперовМошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в СочиСиловики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
крым
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
Мошенники выманили у крымчан 26 млн рублей за неделю – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 26 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"По фактам совершенных дистанционных мошенничеств за период с 17 по 23 ноября 2025 года на территории Республики Крым органами внутренних дел зарегистрировано 48 сообщений, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 26 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах. Аферисты представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, в том числе для перевода денег на "безопасный" счет, передачи средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставшим виновниками ДТП.
Также жертвам поступали предложения заработка, покупки или продажи товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестирования в акции различных компаний.
Кроме того, крымчане лишались денег после перехода по ссылке и установки на смартфон стороннего приложения, а также небезопасного перехода по интернет-ссылке.
