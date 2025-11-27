Рейтинг@Mail.ru
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251127/krymchane-lishilis-26-mln-rubley-za-nedelyu-iz-za-moshennikov-1151223326.html
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников - РИА Новости Крым, 27.11.2025
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
Более 26 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 27.11.2025
2025-11-27T21:05
2025-11-27T21:05
мошенничество
крым
новости крыма
киберпреступность
кибербезопасность
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_736d7db166750a850d0d992026d669aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 26 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах. Аферисты представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, в том числе для перевода денег на "безопасный" счет, передачи средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставшим виновниками ДТП.Также жертвам поступали предложения заработка, покупки или продажи товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестирования в акции различных компаний.Кроме того, крымчане лишались денег после перехода по ссылке и установки на смартфон стороннего приложения, а также небезопасного перехода по интернет-ссылке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперовМошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в СочиСиловики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136865_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_d17ef5377fb61644193c5bf1e5bb2b9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мошенничество, крым, новости крыма, киберпреступность, кибербезопасность, прокуратура республики крым
Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников

Мошенники выманили у крымчан 26 млн рублей за неделю – прокуратура

21:05 27.11.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Более 26 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за минувшую неделю, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"По фактам совершенных дистанционных мошенничеств за период с 17 по 23 ноября 2025 года на территории Республики Крым органами внутренних дел зарегистрировано 48 сообщений, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 26 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, чаще всего крымчан обманывали с помощью звонков в мессенджерах. Аферисты представлялись сотрудниками банков, операторами связи, работниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга, в том числе для перевода денег на "безопасный" счет, передачи средств "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставшим виновниками ДТП.
Также жертвам поступали предложения заработка, покупки или продажи товаров на бесплатных сервисах объявлений, инвестирования в акции различных компаний.
Кроме того, крымчане лишались денег после перехода по ссылке и установки на смартфон стороннего приложения, а также небезопасного перехода по интернет-ссылке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Меньше карт и больше ответственности: ГД ужесточает меры из-за дропперов
Мошенники заставили сибирячку забрать сейф с $30 тыс. у студента в Сочи
Силовики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму
 
МошенничествоКрымНовости КрымаКиберпреступностьКибербезопасностьПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:47"Запад сбрасывает шкуру": чего ждать РФ от мирных переговоров по Украине
21:05Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенников
20:46Море кормит: производство аквакультуры в Крыму выросло почти втрое
20:41Жуткий пожар в высотках Гонконга: число погибших выросло до 83 человек 0:58
20:33В Севастополе бывшая сотрудница МВД незаконно ставила мигрантов на учет
20:06Романтическое путешествие в Крым: цены на размещение
19:46Ограничение проезда и стрельба: в Большой Ялте в пятницу пройдут учения
19:28В Севастополе закрыли рейд
19:23Солнце снова атакует: к Земле идет новая магнитная буря
19:11Звуки стрельбы слышны в Феодосии – причины
18:55В Запорожской области без света больше 24,5 тысяч человек после удара ВСУ
18:43В Севастополе разбился водитель электробайка
18:35Конец СВО и продвижение армии России: главные заявления Путина в Киргизии
18:07В Севастополе уничтожили авиационную бомбу времен войны
18:01Убийца генерал-лейтенанта Москалика получил пожизненный срок
17:48Путин рассказал об ответе России на возможную конфискацию ее активов
17:37ВСУ утратят боеспособность в случае продолжения конфликта – Путин
17:28Добровольцам СВО учтут службу при выплатах за выслугу лет
17:19Подписывать какие-либо документы с украинской властью невозможно – Путин
17:14Путин: признание Крыма и Донбасса – один из ключевых моментов переговоров
Лента новостейМолния