На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение

На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение - РИА Новости Крым, 23.09.2025

На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение

На Запорожской атомной электростанции из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе станции. РИА Новости Крым, 23.09.2025

2025-09-23T19:31

2025-09-23T19:31

2025-09-23T19:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе станции.В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме.Также сотрудники Запорожской АЭС уточнили, что на промплощадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭСВ МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объектыУкраинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС

