На ЗАЭС из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе станции.В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме.Также сотрудники Запорожской АЭС уточнили, что на промплощадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений.20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
19:31 23.09.2025 (обновлено: 19:43 23.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. На Запорожской атомной электростанции из-за огневого воздействия ВСУ отключено внешнее электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
"В результате огневого воздействия вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская", – сказано в сообщении.
В настоящее время питание собственных нужд станции, необходимых для обеспечения безопасности, осуществляется от резервных дизель-генераторов. Все они были штатно запущены и работают в нормальном режиме.
"Технологические системы станции находятся в безопасном состоянии. Персонал непрерывно контролирует параметры работы оборудования. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано", – добавили специалисты ЗАЭС.
Также сотрудники Запорожской АЭС уточнили, что на промплощадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения радиационный фон находится в норме и не превышает естественных природных значений.
20 сентября стало известно, что украинские войска атаковали
Запорожскую АЭС. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания учебно-тренировочного центра.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С 1 сентября 2022-го там работают наблюдатели МАГАТЭ. В октябре того же года объект перешел под управление российских специалистов.
