В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T08:28
2025-09-16T09:03
магатэ
россия
иран
китай
венесуэла
никарагуа
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.Он подчеркнул, что делается это для того, чтобы защитить целостность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).В июле Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Незадолго до этого Тегеран заявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ после неспровоцированных ударов по ядерным объектам республики.
магатэ, россия, иран, китай, венесуэла, никарагуа, новости
В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты

В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете нападения на ядерные объекты

08:28 16.09.2025 (обновлено: 09:03 16.09.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
© РИА Новости . Стрингер
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
"Иран вместе с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили проект резолюции "О запрете всех форм нападений и угроз нападений на ядерные объекты и инфраструктуру, которые подпадают под соглашение о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) агентства", – сообщил Багаи.
Он подчеркнул, что делается это для того, чтобы защитить целостность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В июле Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Незадолго до этого Тегеран заявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ после неспровоцированных ударов по ядерным объектам республики.
Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное
Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану
"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
 
МАГАТЭРоссияИранКитайВенесуэлаНикарагуаНовости
 
