В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты - РИА Новости Крым, 16.09.2025
В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T08:28
2025-09-16T08:28
2025-09-16T09:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. На 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран совместно с Россией и еще четырьмя странами представил проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.Он подчеркнул, что делается это для того, чтобы защитить целостность Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).В июле Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Незадолго до этого Тегеран заявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ после неспровоцированных ударов по ядерным объектам республики.Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявлениеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главноеУченые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану"Ситуация критическая": Киев ежедневно обстреливает Запорожскую АЭС
2025
Новости
08:28 16.09.2025 (обновлено: 09:03 16.09.2025)