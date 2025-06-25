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Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Тегеран приостановит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), соответствующий законопроект одобрен парламентом Ирана. Об этом... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T10:30

2025-06-25T10:30

2025-06-25T10:30

иран

обострение между израилем и ираном

сша

магатэ

политика

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Тегеран приостановит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), соответствующий законопроект одобрен парламентом Ирана. Об этом пишет РИА Новости.Парламентом страны одобрены общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ, добавил депутат.22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Президент США Дональд Трамп назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". Москва осудила удары США по ядерным объектам в Иране, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркивал, что МАГАТЭ должно представить подробные доклады об атаках на иранские ядерные установки, он также отмечал, что МАГАТЭ не фиксирует "никаких признаков" создания Ираном ядерного оружия, а утверждения западных делегаций об обратном – ложь. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная цель которых - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и получения контроля над ближневосточным регионом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектамСША начали войну, ударив по ядерным объектам - заявление МИД ИранаСША и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ

иран

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, сша, магатэ, политика, ядерная энергетика