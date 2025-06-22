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Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации

Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации

Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо,... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T06:35

2025-06-22T06:35

2025-06-22T06:35

сша

иран

обострение ситуации в афганистане

израиль

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в мире

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль и готовящейся атаке на Иран.Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана.Главные заявления американского лидера:Американский лидер также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали "как никакая команда раньше".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил позицию России по поддержке ИранаОтчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружияСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение

https://crimea.ria.ru/20250621/putin-otvetil-na-vopros-o-zhelanii-irana-poluchit-yadernoe-oruzhie-1147396086.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, иран, обострение ситуации в афганистане, израиль, политика, в мире, дональд трамп