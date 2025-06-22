Рейтинг@Mail.ru
Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250622/tramp-udaril-po-yadernym-obektam-irana-i-vystupil-s-obrascheniem-k-natsii-1147408444.html
Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации
Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации
Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо,... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T06:35
2025-06-22T06:35
сша
иран
обострение ситуации в афганистане
израиль
политика
в мире
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_af0bfa1a8292d384364bfd9e9a77c6d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль и готовящейся атаке на Иран.Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана.Главные заявления американского лидера:Американский лидер также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали "как никакая команда раньше".Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил позицию России по поддержке ИранаОтчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружияСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение
https://crimea.ria.ru/20250621/putin-otvetil-na-vopros-o-zhelanii-irana-poluchit-yadernoe-oruzhie-1147396086.html
сша
иран
израиль
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_6787750f3ff6d8228243d78aba984e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, иран, обострение ситуации в афганистане, израиль, политика, в мире, дональд трамп
Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации

Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране

06:35 22.06.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo Pool via AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Портал Axios со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что администрация Трампа заранее предупредила Израиль и готовящейся атаке на Иран.
Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
Президент США Дональд Трамп выступил в Белом доме с обращением к нации по итогам операции против ядерных объектов Ирана.

Главные заявления американского лидера:

  • целью ударов было ограничение ядерных возможностей Ирана;
  • ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью уничтожены;
  • теперь Тегеран должен заключить мир;
  • следующие атаки на Иран могут быть намного хуже;
  • на любое действие со стороны Ирана против Соединенных Штатов последует более серьезный ответ.

Либо наступит мир, либо Иран постигнет трагедия, гораздо более серьезная, чем та, свидетелями которой мы были за последние восемь дней. Помните, что осталось еще много целей.

Дональд Трамп
Президент США
Американский лидер также поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что они работали "как никакая команда раньше".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия.
Президент России Владимир Путин заявил, что возможно найти решение, чтобы с одной стороны обеспечить интересы Ирана на его мирную атомную деятельность в энергетике и других сферах и с другой стороны обеспечить интересы Израиля с точки зрения его безусловной безопасности. Он отметил, что детали такого возможного решения Москва довела руководству Ирана, Израиля и США.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, впервые за 20 лет обвинив Иран в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, в документе содержалась критика в адрес Тегерана за недостаточное сотрудничество с агентством и отсутствие прозрачности в отношении предполагаемой незадекларированной ядерной деятельности до начала 2000-х годов. Иран, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что претензии основаны на устаревших данных. По словам иранских властей, страна не вела незадекларированной ядерной деятельности.
В пятницу гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что отчет международного агентства по атомной энергетики (МАГАТЭ) не содержит новых доказательств возможности создания Тегераном ядерного оружия, что могло бы служить основанием для военных действий против Ирана.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин обозначил позицию России по поддержке Ирана
Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
США в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
Вчера, 09:12
Путин ответил на вопрос о желании Ирана получить ядерное оружие
 
СШАИранОбострение ситуации в АфганистанеИзраильПолитикаВ миреДональд Трамп
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:18За решетку из-за ветки: правила обращения с деревьями в Симферополе
07:4622 июня 1941: как начиналась Великая Отечественная война
07:21Над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ
06:35Трамп ударил по ядерным объектам Ирана и выступил с обращением к нации
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 июня
23:21Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
22:54В Севастополе закрыли рейд
21:59Ответ Путина о ядерном оружии в Иране и смерть Талызиной - главное
21:44Пятилетний ребенок попал под колеса иномарки в Севастополе
21:3811-летняя девочка утонула в бассейне спа-клуба
21:29Воссоединение Крыма с Россией было исторически предопределено – Мединский
21:11Три человека пострадали в ДТП под Симферополем
20:41"Крым помнит": в Симферополе прошла акция к годовщине начала войны
20:16Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
19:51Встреча Лукашенко и Келлога в Белоруссии – главные решения
19:26Медведев сделал предложение Ирану и Израилю
19:10Крымский мост сегодня: новости последнего часа
18:56Крымчанин осужден за махинации с соцпомощью от государства
18:40"Костьми ляжем за Крым": Симоньян рассказала о сложнейшей операции России
Лента новостейМолния