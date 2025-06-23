https://crimea.ria.ru/20250623/udary-ssha-po-yadernym-obektam-v-irane---v-kremle-sdelali-zayavlenie-1147432535.html

Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление

Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление

Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T12:42

2025-06-23T12:42

2025-06-23T12:47

дмитрий песков

иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.По его словам, еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами и нет ли радиационной опасности. "Хотя мы слышали заявления МАГАТЭ о том, что каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые не могут не вызывать обеспокоенность, справедливую обеспокоенность", - подчеркнул представитель Кремля. Песков также напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин принимает в Кремле прибывшего в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. "Тема беседы предельно ясна", - отметил Песков.Удар США по ИрануУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дмитрий песков, иран, обострение между израилем и ираном, россия, сша, ядерная энергетика, в мире, политика, новости