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Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T12:42
2025-06-23T12:42
2025-06-23T12:47
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.По его словам, еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами и нет ли радиационной опасности. "Хотя мы слышали заявления МАГАТЭ о том, что каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые не могут не вызывать обеспокоенность, справедливую обеспокоенность", - подчеркнул представитель Кремля. Песков также напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин принимает в Кремле прибывшего в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. "Тема беседы предельно ясна", - отметил Песков.Удар США по ИрануУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий песков, иран, обострение между израилем и ираном, россия, сша, ядерная энергетика, в мире, политика, новости
Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
Удары США по ядерным объектам в Иране стали новым витком эскалации в регионе - Кремль
12:42 23.06.2025 (обновлено: 12:47 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
"Происходит увеличение количества участников этого конфликта, точнее, произошло. Новый виток эскалации напряженности в регионе. И, конечно, мы осуждаем это и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление", - сказал Песков.
По его словам, еще предстоит узнать, что произошло с этими ядерными объектами и нет ли радиационной опасности.
"Хотя мы слышали заявления МАГАТЭ о том, что каких-либо признаков радиационного загрязнения нет. Но это все вопросы, которые не могут не вызывать обеспокоенность, справедливую обеспокоенность", - подчеркнул представитель Кремля.
Песков также напомнил, что сегодня президент России Владимир Путин принимает в Кремле прибывшего в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.
"Тема беседы предельно ясна", - отметил Песков.
Удар США по Ирану
Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану
. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу
Ирана".
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну
против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением
" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает
атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
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