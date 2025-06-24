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12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране
12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране - РИА Новости Крым, 24.06.2025
12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране
Прочный мир на Ближнем Востоке невозможен, поскольку для США стратегически важны иранские углеводородные ресурсы, а Тегеран хорошо вооружен и готов отстаивать... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T13:52
2025-06-24T13:52
эксклюзивы риа новости крым
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
сша
мнения
александр хроленко
в мире
нефть
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Прочный мир на Ближнем Востоке невозможен, поскольку для США стратегически важны иранские углеводородные ресурсы, а Тегеран хорошо вооружен и готов отстаивать свои интересы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана. Уже спустя несколько часов израильские СМИ сообщили, что Иран выпустил ракету по северу страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия.Главная задача ШтатовЭксперт подчеркивает: главная задача американцев в ирано-израильском противостоянии вовсе не декларируемое "спасение от ядерной угрозы" со стороны Ирана. Главное - углеводородные ценности Ирана. Эта задача - стратегическая, долгосрочная и США от нее не откажутся."Нетаньяху (премьер-министр Израиля - ред.) много лет с высоких трибун заявляет, что вот-вот у Ирана появится ядерная бомба. Но это же все клоунада. Она бы давно уже появилась, а может уже и есть - это никому не известно. Но почему тогда Израиль не нападет на тот же соседний Пакистан, у которого тоже есть ядерное оружие? Все это искусственный предлог. Речь идет не о ядерном оружии. Речь о том, чтобы США начали контролировать нефтеносные поля Ирана", - продолжает эксперт.Условие суверенитетаС одной стороны, контроль над иранской нефтью позволит Штатам поправить свою экономику, с другой - поставить в некоторую зависимость экономику Китая, который является основным потребителем ближневосточной нефти, поясняет эксперт. При этом, Тегеран капитулировать не намерен.Театрализованное представлениеПо словам военного эксперта, Тегеран имеет более 12 ядерных центров. Удары нанесены по трем, при этом иранские заводы расположены глубоко под землей и ни один спутниковый снимок не может подтвердить, что действительно поражено и в какой мере. Кроме того, Тегеран сохранил и вывез более 400 кг обогащенного урана, сохранил научный и технический потенциал."Поэтому заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Все это театрализованное представление. С одной стороны - желание оправдаться, иначе вовсе же глупо выйдет. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне". И чтобы не выглядеть глупцами и неудачниками они сейчас бодро заявляют, что все цели достигнуты. И параллельно готовят новые провокации", - убежден эксперт.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Далее последовали иранские удары по американским базам "Аль-Удейд" в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке. 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии и предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины". При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране чтобы "Сделать Иран великим".Президент РФ Владимир Путин считает агрессию вокруг Ирана неспровоцированной и не оправданной. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФТрамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
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иран, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, мнения, александр хроленко, в мире, нефть, ближний восток
12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в Иране

Прочный мир на Ближнем Востоке невозможен - военный эксперт

13:52 24.06.2025
 
© AP Photo Vahid SalemiПоследствия атаки Израиля по Тегерану, Иран
Последствия атаки Израиля по Тегерану, Иран - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo Vahid Salemi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Прочный мир на Ближнем Востоке невозможен, поскольку для США стратегически важны иранские углеводородные ресурсы, а Тегеран хорошо вооружен и готов отстаивать свои интересы. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко
24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана. Уже спустя несколько часов израильские СМИ сообщили, что Иран выпустил ракету по северу страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия.

Главная задача Штатов

"Ирано-израильские перестрелки на расстоянии можно уверенно прогнозировать на ближайшую тысячу лет. Потому что конфликт не разрешен. Надо понимать, что Израиль представляет в регионе интересы США. Но поскольку Иран сейчас на Ближнем Востоке единственное независимое от США государство, неплохо вооруженное, то все условия для конфликта сохраняются", - констатирует Хроленко.
Эксперт подчеркивает: главная задача американцев в ирано-израильском противостоянии вовсе не декларируемое "спасение от ядерной угрозы" со стороны Ирана. Главное - углеводородные ценности Ирана. Эта задача - стратегическая, долгосрочная и США от нее не откажутся.
"Нетаньяху (премьер-министр Израиля - ред.) много лет с высоких трибун заявляет, что вот-вот у Ирана появится ядерная бомба. Но это же все клоунада. Она бы давно уже появилась, а может уже и есть - это никому не известно. Но почему тогда Израиль не нападет на тот же соседний Пакистан, у которого тоже есть ядерное оружие? Все это искусственный предлог. Речь идет не о ядерном оружии. Речь о том, чтобы США начали контролировать нефтеносные поля Ирана", - продолжает эксперт.

Условие суверенитета

С одной стороны, контроль над иранской нефтью позволит Штатам поправить свою экономику, с другой - поставить в некоторую зависимость экономику Китая, который является основным потребителем ближневосточной нефти, поясняет эксперт. При этом, Тегеран капитулировать не намерен.
"Несмотря на провал очередной операции с целью заставить капитулировать руководство Ирана, и далее на условиях Штатов и Израиля эксплуатировать углеводороды Ирана, конфликт будет перманентно повторяться. Трамп не откажется от желания завладеть иранской нефтью, а Тегеран продолжит развивать ядерную программу. Более того, последние действия США и Израиля даже пессимистов убедили в том, что Тегерану крайне необходимо ядерное оружие - только хорошая ракета является условием суверенитета", - говорит Хроленко.
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11:31
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Театрализованное представление

По словам военного эксперта, Тегеран имеет более 12 ядерных центров. Удары нанесены по трем, при этом иранские заводы расположены глубоко под землей и ни один спутниковый снимок не может подтвердить, что действительно поражено и в какой мере. Кроме того, Тегеран сохранил и вывез более 400 кг обогащенного урана, сохранил научный и технический потенциал.
"Поэтому заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Все это театрализованное представление. С одной стороны - желание оправдаться, иначе вовсе же глупо выйдет. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне". И чтобы не выглядеть глупцами и неудачниками они сейчас бодро заявляют, что все цели достигнуты. И параллельно готовят новые провокации", - убежден эксперт.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Далее последовали иранские удары по американским базам "Аль-Удейд" в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке. 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии и предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины". При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране чтобы "Сделать Иран великим".
Президент РФ Владимир Путин считает агрессию вокруг Ирана неспровоцированной и не оправданной. Если Израилю и Ирану действительно удалось выйти на договоренности о прекращении огня, это можно приветствовать, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымИранОбострение между Израилем и ИраномИзраильСШАМненияАлександр ХроленкоВ миреНефтьБлижний Восток
 
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