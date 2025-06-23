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США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ
США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.06.2025
США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ
Удары США и Израиля по Ирану ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона взывает к прекращению раскручивания вооруженной... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T23:39
2025-06-23T23:39
иран
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обострение между израилем и ираном
сша
израиль
в мире
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Удары США и Израиля по Ирану ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона взывает к прекращению раскручивания вооруженной эскалации. Об этом вговорится в официальном заявлении МИД России.В заявлении также подчеркивается, что действия США и Израиля в отношении Ирана, "откровенные попытки сменить режим", посягательство на суверенитет страны и желание вмешаться во внутренние дела Ирана являются грубыми нарушениями Устава ООН, противоречат нормам и принципам международного права."Такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец. Вновь призываем остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздерживаться от провокационных действий и риторики", - обозначили в МИД РФ.Москва настаивает на возвращении к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности, добавили в ведомстве.Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиИран ударил по военной базе США в Катаре: что известноОбострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты
иран
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иран, министерство иностранных дел рф (мид рф), обострение между израилем и ираном, сша, израиль, в мире, политика, внешняя политика
США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ

Нападения США и Израиля на Иран ведут к обострению ситуации на Ближнем Востоке – МИД РФ

23:39 23.06.2025
 
© © AFP 2016/ Saget JoëlЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© © AFP 2016/ Saget Joël
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Удары США и Израиля по Ирану ведут к резкому обострению ситуации на Ближнем Востоке. Российская сторона взывает к прекращению раскручивания вооруженной эскалации. Об этом вговорится в официальном заявлении МИД России.
"Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности с долгосрочными, максимально пагубными последствиями", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в официальном Telegram-канале.
В заявлении также подчеркивается, что действия США и Израиля в отношении Ирана, "откровенные попытки сменить режим", посягательство на суверенитет страны и желание вмешаться во внутренние дела Ирана являются грубыми нарушениями Устава ООН, противоречат нормам и принципам международного права.
"Такому недопустимому развитию событий нужно немедленно положить конец. Вновь призываем остановить раскручивание вооруженной эскалации, воздерживаться от провокационных действий и риторики", - обозначили в МИД РФ.
Москва настаивает на возвращении к политико-дипломатическим усилиям и соблюдению международной законности, добавили в ведомстве.
Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе.
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ИранМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Обострение между Израилем и ИраномСШАИзраильВ миреПолитикаВнешняя политика
 
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Заголовок открываемого материала
23:39США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ
23:28Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
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22:59В Севастополе закрыли рейд
22:52Женщина с малышом упала в яму с водой в Керчи
22:45"На таких людях держится Земля": посетитель помог спасти Олега Зубкова
22:16Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
21:54Новые системы подводной связи для водолазов презентовали в Севастополе
21:36В Крыму в ДТП погибли двое и ранены 18 человек
21:15Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно
20:53В Джанкойском районе Крыма произошла авария на коллекторе
20:39Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты
20:21Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью
20:14Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
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