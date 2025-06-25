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Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым
Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым
Интересы США на ближневосточной арене простираются далеко за пределы региона, полное влияние над которым является одной из двух точек контроля над Евразией... РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T06:02
2025-06-25T06:02
2025-06-25T06:02
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
мнения
крым
ближний восток
сша
евразия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Интересы США на ближневосточной арене простираются далеко за пределы региона, полное влияние над которым является одной из двух точек контроля над Евразией. Вторая точка - Черноморский регион. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Контроль над Евразией"Происходит по-прежнему эскалация мирового конфликта. США и Израиль по-прежнему стремятся сменить политический режим в Иране. Заявленная цель - уничтожение иранской ядерной программы - это для них не цель. Это повод для смены режима", - говорит Ирхин.Он напоминает, что режим аятоллы установился в Иране в 1979 году. До исламской революции Иран был последовательным и надежным союзником США и на протяжении десятилетий американцы чувствовали себя здесь уверенно, опираясь на двух близнецов - Саудовскую Аравию и Иран.Борьба за новый мирПо словам эксперта, сейчас происходит борьба за новый мир. В этой связи он напоминает о главных факторах, пугающих США - это их ускользающее доминирование в мире и Китай, который очень уверено чувствует себя в том числе на Ближнем Востоке, реализуя вместе с Россией штабные инфраструктурные проекты в регионе.При чем здесь Крым"Иран для США и Израиля - это проблема возвращения в лоно прозападной политики. Чтобы перезагрузить новый мировой порядок и вернуть контроль над Евразией через две ключевые точки: центр Евразии - это либо Афганистан, либо Иран, и Балто-Черноморское пространство. Думаю, что следующим шагом будет постепенное продвижение к восточной, юго-восточной Азии", - продолжает эксперт.Смена антиамериканского политического режима аятоллы в Иране - это только часть одной глобальной задачи. Вторая ее часть - окружить Черноморский регион точками контроля. В этой связи становится понятной активность Запада в Армении и Азербайджане. Это проектная логика и инвестиции на будущее, считает эксперт.Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного влияния. Пытаясь доказать собственную значимость, Вашингтон нередко пытается "поджечь там, где уже тлеет", заявляли в комментарии РИА Новости Крым военные эксперты.России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США, считает председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в ИранеВ Израиле заявили о достижении целей военной операции против ИранаТрамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
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александр ирхин, мнения, крым, ближний восток, сша, евразия, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым.
Интересы США на ближневосточной арене простираются далеко за пределы региона, полное влияние над которым является одной из двух точек контроля над Евразией. Вторая точка - Черноморский регион. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
Контроль над Евразией
"Происходит по-прежнему эскалация мирового конфликта. США и Израиль по-прежнему стремятся сменить политический режим в Иране. Заявленная цель - уничтожение иранской ядерной программы - это для них не цель. Это повод для смены режима", - говорит Ирхин.
Он напоминает, что режим аятоллы установился в Иране в 1979 году. До исламской революции Иран был последовательным и надежным союзником США и на протяжении десятилетий американцы чувствовали себя здесь уверенно, опираясь на двух близнецов - Саудовскую Аравию и Иран.
"И вот, давайте представим, что по-прежнему эти столпы американской ближневосточной политики существуют, прибавим к ним Турцию и Израиль, и мы увидим, что никто больше ничего в этом районе сделать не сможет. А это мировая кладовая, ценообразующие факторы на сжиженный газ, нефть и мягкое подбрюшье, позволяющее контролировать всю Евразию", - говорил политолог.
Борьба за новый мир
По словам эксперта, сейчас происходит борьба за новый мир. В этой связи он напоминает о главных факторах, пугающих США - это их ускользающее доминирование в мире и Китай, который очень уверено чувствует себя в том числе на Ближнем Востоке, реализуя вместе с Россией штабные инфраструктурные проекты в регионе.
"Ирано-израильский конфликт можно рассмотреть с точки зрения глобальной экономической логистики. Китай и РФ реализуют через Иран логистические инфраструктурные проекты, которые меняют картину всей мировой торговли. И как только мы приблизились в финишной реализации проекта, навязывается очередной конфликт. Да, это фактор хаотизации, борьба за логистику, за новый мир, за его экономическое измерение", - поясняет профессор.
При чем здесь Крым
"Иран для США и Израиля - это проблема возвращения в лоно прозападной политики. Чтобы перезагрузить новый мировой порядок и вернуть контроль над Евразией через две ключевые точки: центр Евразии - это либо Афганистан, либо Иран, и Балто-Черноморское пространство. Думаю, что следующим шагом будет постепенное продвижение к восточной, юго-восточной Азии", - продолжает эксперт.
Смена антиамериканского политического режима аятоллы в Иране - это только часть одной глобальной задачи. Вторая ее часть - окружить Черноморский регион точками контроля. В этой связи становится понятной активность Запада в Армении и Азербайджане. Это проектная логика и инвестиции на будущее, считает эксперт.
"Они уже просчитывают, что за счет определенных операций - цветных революций, долгих экономических инвестиций, планов сотрудничества с НАТО - эти точки хаотизации в конце концов могут соединиться в одну и они получат контроль над ключевыми регионами мира. А Черноморский регион, в частности Крым, сейчас является именно такой точкой", - констатирует гость эфира.
Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного влияния. Пытаясь доказать собственную значимость, Вашингтон нередко пытается "поджечь там, где уже тлеет", заявляли
в комментарии РИА Новости Крым военные эксперты.
России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США, считает
председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.
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