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Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым

Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Иран и борьба за новый мир - что задумали США и при чем здесь Крым

Интересы США на ближневосточной арене простираются далеко за пределы региона, полное влияние над которым является одной из двух точек контроля над Евразией... РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T06:02

2025-06-25T06:02

2025-06-25T06:02

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

мнения

крым

ближний восток

сша

евразия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости Крым. Интересы США на ближневосточной арене простираются далеко за пределы региона, полное влияние над которым является одной из двух точек контроля над Евразией. Вторая точка - Черноморский регион. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.Контроль над Евразией"Происходит по-прежнему эскалация мирового конфликта. США и Израиль по-прежнему стремятся сменить политический режим в Иране. Заявленная цель - уничтожение иранской ядерной программы - это для них не цель. Это повод для смены режима", - говорит Ирхин.Он напоминает, что режим аятоллы установился в Иране в 1979 году. До исламской революции Иран был последовательным и надежным союзником США и на протяжении десятилетий американцы чувствовали себя здесь уверенно, опираясь на двух близнецов - Саудовскую Аравию и Иран.Борьба за новый мирПо словам эксперта, сейчас происходит борьба за новый мир. В этой связи он напоминает о главных факторах, пугающих США - это их ускользающее доминирование в мире и Китай, который очень уверено чувствует себя в том числе на Ближнем Востоке, реализуя вместе с Россией штабные инфраструктурные проекты в регионе.При чем здесь Крым"Иран для США и Израиля - это проблема возвращения в лоно прозападной политики. Чтобы перезагрузить новый мировой порядок и вернуть контроль над Евразией через две ключевые точки: центр Евразии - это либо Афганистан, либо Иран, и Балто-Черноморское пространство. Думаю, что следующим шагом будет постепенное продвижение к восточной, юго-восточной Азии", - продолжает эксперт.Смена антиамериканского политического режима аятоллы в Иране - это только часть одной глобальной задачи. Вторая ее часть - окружить Черноморский регион точками контроля. В этой связи становится понятной активность Запада в Армении и Азербайджане. Это проектная логика и инвестиции на будущее, считает эксперт.Разжигать конфликты на чужих территориях, чтобы "улаживать" их с выгодой для себя – обычная тактика США, которую они применяют на фоне ослабления международного влияния. Пытаясь доказать собственную значимость, Вашингтон нередко пытается "поджечь там, где уже тлеет", заявляли в комментарии РИА Новости Крым военные эксперты.России крайне необходима новая, Черноморская стратегия, четко определяющая интересы и цели РФ в Черноморском регионе, к военно-политической экспансии которого уверенно стремятся США, считает председатель исполнительного комитета Черноморской ассоциации международного сотрудничества (ЧАМС), кандидат исторических наук Ярослав Иванченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12-дневная война: кто победил и что на самом деле нужно Трампу в ИранеВ Израиле заявили о достижении целей военной операции против ИранаТрамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, мнения, крым, ближний восток, сша, евразия, политика