Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана
США уничтожили ядерную программу Ирана - заявление главы Пентагона
15:27 22.06.2025 (обновлено: 15:48 22.06.2025)
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
"По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — заявил глава ведомства на пресс-конференции.
Другие заявления представителей Пентагона:
- —Удары не были направлены против иранских войск или граждан.
- —Военные удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране
- —США не ищут войны с Ираном, но готовы решительно "защищать" свои интересы и союзников в регионе
- —При атаке на Иран использовались стратегические бомбардировщики B-2 SPIRIT и противобункерные бомбы
- —Операция с нанесением ударов по Ирану готовилась неделями с высокой точностью и секретностью
- —Любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, "значительно превышающий по силе" ночные атаки
- —США осуществили самую дальнюю с 2001 года миссию с участием бомбардировщиков B-2
- —Бомбардировщики США, участвовавшие в ударах по Ирану, вылетели с материковой части Штатов
- —Для оценки окончательного результата ударов США по Ирану потребуется время
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