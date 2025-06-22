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Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана
Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана". РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T15:27
2025-06-22T15:48
иран
пентагон
сша
новости
обострение между израилем и ираном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Другие заявления представителей Пентагона:Все об обострении Ирано-Израильского конфликта читайте по ссылке &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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иран, пентагон, сша, новости, обострение между израилем и ираном, пит хегсет
Глава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана

США уничтожили ядерную программу Ирана - заявление главы Пентагона

15:27 22.06.2025 (обновлено: 15:48 22.06.2025)
 
© © AP Photo/ Charles Dharapak, FileПентагон
Пентагон
© © AP Photo/ Charles Dharapak, File
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".

"По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — заявил глава ведомства на пресс-конференции.

Другие заявления представителей Пентагона:
  • Удары не были направлены против иранских войск или граждан.
  • Военные удары по Ирану не были направлены на свержение власти в Тегеране
  • США не ищут войны с Ираном, но готовы решительно "защищать" свои интересы и союзников в регионе
  • При атаке на Иран использовались стратегические бомбардировщики B-2 SPIRIT и противобункерные бомбы
  • Операция с нанесением ударов по Ирану готовилась неделями с высокой точностью и секретностью
  • Любая силовая реакция Ирана на удары США получит ответ, "значительно превышающий по силе" ночные атаки
  • США осуществили самую дальнюю с 2001 года миссию с участием бомбардировщиков B-2
  • Бомбардировщики США, участвовавшие в ударах по Ирану, вылетели с материковой части Штатов
  • Для оценки окончательного результата ударов США по Ирану потребуется время
Все об обострении Ирано-Израильского конфликта читайте по ссылке >>
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ИранПентагонСШАНовостиОбострение между Израилем и ИраномПит Хегсет
 
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