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Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану
Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану
Биологи Севастополя и Дагестана изучат степень радиационного заражения Каспийского моря после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T21:59
2025-07-10T21:59
инбюм
севастополь
дагестан
каспийское море
экология
сша
иран
обострение между израилем и ираном
в мире
радиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Биологи Севастополя и Дагестана изучат степень радиационного заражения Каспийского моря после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.Она отметила, что в период обострения ирано-американских отношений экспедиция ИнБЮМ находилась в Махачкале и отбирала пробы воды в Каспийском море для дальнейших исследований.В свою очередь директор Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН, доктор биологических наук Нухкади Рабазанов сказал, что исследования на наличие в биологических организмах радионуклидов будут вестись и учеными, базирующимися в Дагестане.По словам Рабазанова, это необходимо сделать, так как нагул сельдевых и других видов рыб, которые употребляют в пищу в том числе и люди, происходит именно в южных частях Каспия, а нерест – в северных."Мы должны отследить и провести исследования в том числе и совместно с Ираном, узнать, цезий это или стронций, и есть ли он. Это огромное поле для совместных исследований", - добавил директор института в Махачкале.Обострение на Ближнем ВостокеУтром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и решения первой части глобальной задачи - взять под контроль Евразию. Вторая ее часть - окружить точками контроля Черноморский регион, в том числе Крым.Вслед за американскими ударами последовали иранские по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. После этого Трамп выразил надежду на возможность достичь мира на Ближнем Востоке. 24 июня он заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране, чтобы "Сделать Иран великим".24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой о перемирии. Уже спустя несколько часов поступило сообщение, что Иран выпустил ракету по северу страны и что Иран даст на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия. По мнению военных экспертов, прочный мир на Ближнем Востоке в любом случае невозможен, а заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне", начатой Израилем в ночь на 13 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязненияАрхеологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкерНадо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезона
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севастополь
дагестан
каспийское море
сша
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инбюм, севастополь, дагестан, каспийское море, экология, сша, иран, обострение между израилем и ираном, в мире, радиация, новости
Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану

Биологи из Крыма изучат радиоактивность животного мира Каспия после ударов США по Ирану

21:59 10.07.2025
 
© РИА Новости . Шахвердиев / Перейти в фотобанкНефтяные вышки в Каспийском море
Нефтяные вышки в Каспийском море - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости . Шахвердиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Биологи Севастополя и Дагестана изучат степень радиационного заражения Каспийского моря после ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", заслуженный эколог РФ Наталия Мильчакова.
Она отметила, что в период обострения ирано-американских отношений экспедиция ИнБЮМ находилась в Махачкале и отбирала пробы воды в Каспийском море для дальнейших исследований.

"У нас есть тот материал, который мы отобрали именно в период взрывов в Иране. Мы отобрали образцы водорослей и моллюсков. Я думаю, что следующие наши исследования мы постараемся свернуть в сторону отклика экосистемы на стресс-факторы – колебания солености, температурного режима, заморные явления в прибрежной зоне и, конечно, концентрация радионуклидов – накопились ли они", - сказала она.

В свою очередь директор Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского Федерального исследовательского центра РАН, доктор биологических наук Нухкади Рабазанов сказал, что исследования на наличие в биологических организмах радионуклидов будут вестись и учеными, базирующимися в Дагестане.
"Эндемиком Каспия является каспийский тюлень, его нагул происходит в иранских границах. Осенью, когда идет миграция в северную часть Каспия, мы наблюдаем гибель этого тюленя. Этот год не составит исключения. Мы отследим содержание радионуклидов в тушах тюленей", - сказал он.
По словам Рабазанова, это необходимо сделать, так как нагул сельдевых и других видов рыб, которые употребляют в пищу в том числе и люди, происходит именно в южных частях Каспия, а нерест – в северных.
"Мы должны отследить и провести исследования в том числе и совместно с Ираном, узнать, цезий это или стронций, и есть ли он. Это огромное поле для совместных исследований", - добавил директор института в Махачкале.

Обострение на Ближнем Востоке

Утром 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об успешной операции армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
Москва осудила удары США по Ирану, назвав это новым витком эскалации напряженности в регионе. По мнению военных экспертов, "ядерная угроза" со стороны Ирана - только предлог для США и Израиля, истинная - смена режима в стране для завладения иранской нефтью и решения первой части глобальной задачи - взять под контроль Евразию. Вторая ее часть - окружить точками контроля Черноморский регион, в том числе Крым.
Вслед за американскими ударами последовали иранские по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. После этого Трамп выразил надежду на возможность достичь мира на Ближнем Востоке. 24 июня он заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом днем ранее американский лидер не исключал смены режима в Иране, чтобы "Сделать Иран великим".
24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, проинформировал иранский телеканал Press TV. В канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху в понедельник также заявили, что Израиль согласился с инициативой о перемирии. Уже спустя несколько часов поступило сообщение, что Иран выпустил ракету по северу страны и что Иран даст на это решительный ответ. Иран отрицает нарушение перемирия. По мнению военных экспертов, прочный мир на Ближнем Востоке в любом случае невозможен, а заявления о якобы уничтожении ядерного потенциала Тегерана никакими фактами не подтверждены. Фактически Израиль и США не достигли своих целей, и, получается, потерпели поражение в этой "двенадцатидневной войне", начатой Израилем в ночь на 13 июля.
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