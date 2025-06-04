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Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезона

Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезона - РИА Новости Крым, 04.06.2025

Надо быть бдительными: что с экологией Крыма на старте курортного сезона

В Крыму проанализировали проблемы прошлого лета, сделали выводы и приняли меры, благодаря чему на старте курортного сезона в этом году все пляжи и набережные... РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T06:10

2025-06-04T06:10

2025-06-04T06:10

радио "спутник в крыму"

экология

новости крыма

вывоз тбо

мусор

крым курортный

курортный сезон

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Крыму проанализировали проблемы прошлого лета, сделали выводы и приняли меры, благодаря чему на старте курортного сезона в этом году все пляжи и набережные чистые и несанкционированных стоков в море нет, но кое-где следует быть бдительными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.По ее словам, курортный сезон прошедшего года показал, что Крым популярен и количество отдыхающих будет только расти.Поэтому власти, все службы и ведомства оперативнее проанализировали проблемы, сделали выводы и приняли меры для их исправления."Конечно, мы сделали выводы по итогам прошедшего курортного сезона. Я участвовала в рейдах и видела, как неочищенные стоки попадают в акваторию Черного моря, как не вовремя были убраны пляжи и набережные. На сегодняшний день только по неочищенным стокам проведено более 50 рейдов и выявлено 180 несанкционированных выпусков. Все они были затампонированы", – рассказала Шабельникова.Самое больше число источников загрязнения – 40 – проверка выявила в Феодосии, сказала она, немногим меньше – 25 – оказалось в Судаке. В этих же населенных пунктах были проблемы и в прошлом году, подчеркнула председатель Комитета Госсовета РК.На сегодняшний день на проблемных пляжах этих популярных крымских курортов все чисто. А Судак получил свыше 1 миллиарда рублей на замену трех насосных станций и реконструкцию канализационных сетей, а это 17 километров, но расслабляться не стоит, отметила гостья эфира."Работы только начались. Поэтому в этот курортный сезон надо быть бдительными. Особенно нашим муниципальным образованиям", – добавила Шабельникова.При этом она высоко оценила уборку к сезону набережных и пляжей в Судаке, а также отметила, что многое сделано в Феодосии и Керчи для чистоты и комфорта в городах.При этом Шабельникова отметила, что небольшим курортным городам очень непросто справляться с тем количеством мусора, который появляется в курортный сезон, поэтому принято решение вывозить отходы дважды в сутки, а не один раз, как это происходит сейчас.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал степень готовности ключевых элементов очистных сооружений "Южные" после инспектирования объекта совместно с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в сезон откроются 26 пляжейВ Ялте на лето запретят строительные работыКанализационную станцию в Алуште начнут ремонтировать летом

https://crimea.ria.ru/20250602/v-krymu-startoval-kurortnyy-sezon-kakim-budet-leto-na-poluostrove-1146803200.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, новости крыма, вывоз тбо, мусор, крым курортный, курортный сезон, крым