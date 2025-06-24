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Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем

Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом он предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T06:44

2025-06-24T06:44

2025-06-24T06:44

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

сша

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом он предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. При этом американский президент предупредил, что обеим странам есть что терять, если не будет перемирия."Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп позже.В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций на данный момент нет. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.С израильской стороны официальных комментариев пока не было.Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о третьем запуске ракет со стороны Ирана. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиОбострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полетыНеспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - ПутинТрамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, дональд трамп, в мире, новости