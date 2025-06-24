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Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем
Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом он предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T06:44
2025-06-24T06:44
2025-06-24T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом он предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. При этом американский президент предупредил, что обеим странам есть что терять, если не будет перемирия."Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп позже.В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций на данный момент нет. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.С израильской стороны официальных комментариев пока не было.Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о третьем запуске ракет со стороны Ирана. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиОбострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полетыНеспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - ПутинТрамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
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иран, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, дональд трамп, в мире, новости
Трамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем
Трамп заявил о согласии Ирана и Израиля на перемирие
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о перемирии. При этом он предупредил, что обе стороны "много потеряют, если собьются с пути праведности и истины". Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
"Поздравляю всех! Израиль и Иран согласились, что будет полное и всеобщее прекращение огня (примерно через шесть часов, когда Израиль и Иран свернут и завершат свои текущие, последние миссии) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной", — приводит слова Трампа РИА Новости.
По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов.
При этом американский президент предупредил, что обеим странам есть что терять, если не будет перемирия.
"Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: "Мир!" Я знал, что время настало. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины", — написал Трамп позже.
В то же время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций на данный момент нет. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран больше не будет наносить удары.
"На данный момент нет "соглашения" о каком-либо прекращении огня или боевых действий. Тем не менее, если израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее, чем в 4 утра по тегеранскому времени, мы не будем продолжать ответные действия", - сказал глава иранского МИД.
С израильской стороны официальных комментариев пока не было.
Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о третьем запуске ракет со стороны Ирана.
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