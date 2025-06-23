Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не совершать полеты над Ближним Востоком
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТу-134
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация дала ряд рекомендаций российским авиакомпаниям для безопасности перелетов.
"Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает не выполнять полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара", -сказано в сообщении Росавиации.
NOTAM действует до особого распоряжения – предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года.
"Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
Обострение между Ираном и Израилем
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
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