https://crimea.ria.ru/20250623/obostrenie-na-blizhnem-vostoke-rosaviatsiya-vvodit-ogranichenie-na-polety-1147447525.html

Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты

Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация дала ряд рекомендаций российским авиакомпаниям для безопасности перелетов. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T20:39

2025-06-23T20:39

2025-06-23T20:39

росавиация

безопасность

авиация

ближний восток

иран

израиль

катар

новости

обострение между израилем и ираном

ирак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация дала ряд рекомендаций российским авиакомпаниям для безопасности перелетов.NOTAM действует до особого распоряжения – предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года."Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта.Обострение между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробностиНеспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - ПутинУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, безопасность, авиация, ближний восток, иран, израиль, катар, новости, обострение между израилем и ираном, ирак