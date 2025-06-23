Рейтинг@Mail.ru
Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250623/obostrenie-na-blizhnem-vostoke-rosaviatsiya-vvodit-ogranichenie-na-polety-1147447525.html
Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты
Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация дала ряд рекомендаций российским авиакомпаниям для безопасности перелетов. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T20:39
2025-06-23T20:39
росавиация
безопасность
авиация
ближний восток
иран
израиль
катар
новости
обострение между израилем и ираном
ирак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119716122_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_55e44157efb49fc354d3f6783a1488f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация дала ряд рекомендаций российским авиакомпаниям для безопасности перелетов.NOTAM действует до особого распоряжения – предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года."Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта.Обострение между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробностиНеспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - ПутинУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
ближний восток
иран
израиль
катар
ирак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119716122_69:0:1509:1080_1920x0_80_0_0_38ff852b78c33e7d98cd384064abba07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
росавиация, безопасность, авиация, ближний восток, иран, израиль, катар, новости, обострение между израилем и ираном, ирак
Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не совершать полеты над Ближним Востоком

20:39 23.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТу-134
Ту-134 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация дала ряд рекомендаций российским авиакомпаниям для безопасности перелетов.

"Росавиация обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывает не выполнять полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара", -сказано в сообщении Росавиации.

NOTAM действует до особого распоряжения – предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня 2025 года.
"Решение принято для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - подчеркнули в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Обострение между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разговор Путина и премьер-министром Ирака Судани: подробности
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин
Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
 
РосавиацияБезопасностьАвиацияБлижний ВостокИранИзраильКатарНовостиОбострение между Израилем и ИраномИрак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно
20:53В Джанкойском районе Крыма произошла авария на коллекторе
20:39Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полеты
20:21Учкуевка спустя год после теракта ВСУ: что с отдыхом и безопасностью
20:14Сколько выпускников в Севастополе сдали ЕГЭ на 100 баллов
19:59Россия и Мали подписали соглашение о мирном атоме
19:46Защитники земли русской: 80-летие начала операции "Багратион"
19:31Беспилотник сбит на подлете к Москве
19:19Крымский мост: обстановка к вечеру понедельника
19:06Нападение льва на Олега Зубкова: уголовное дело на контроле прокуратуры
18:50В Крыму пожарные спасли село от разбушевавшегося огня
18:27"Калибры" над Балтикой: флот России разбил "вражеские" корабли на учениях
18:12В Анапе автомобиль съехал в реку – погиб ребенок
17:55Когда запустят движение на мосту в Инкермане
17:44Фигуранту дела о подготовке покушения на главу Крыма Аксенова дали 13 лет
17:29Следствие по теракту в "Крокус Сити Холл" завершено
17:11После нападения льва на Олега Зубкова возбуждено уголовное дело
17:08В Крыму авто несколько раз крутанулось в кювете: водителя зажало в салоне
17:00Жители 20 сел Симферопольского района останутся без газа на трое суток
16:51В Севастополе пересчитали бюджет – куда направят деньги
Лента новостейМолния