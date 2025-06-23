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Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
Заявления президента США Дональда Трампа о возможной смене власти в Иране носит скорее спекулятивный характер, однако импульсивность американского лидера может... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T22:16
2025-06-23T22:16
2025-06-23T22:16
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
сша
в мире
безопасность
россия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Заявления президента США Дональда Трампа о возможной смене власти в Иране носит скорее спекулятивный характер, однако импульсивность американского лидера может завести ирано-израильский конфликт в очень опасное русло. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Трамп ранее в понедельник в соцсети Truth Social допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим")Наземная операция или "цветная" революцияЕсли ситуация будет развиваться в таком контексте, это опрокинет все балансы на Ближнем и Среднем Востоке, продолжает эксперт. И главным вопросом в этом кейсе станет вопрос о том, успел ли Иран изготовить ядерные заряды."Если у них что-то есть, то режим Аятолла, находясь перед выбором быть уничтоженным или сопротивляться, разумеется, выберет второй. И тогда это может привести к применению тактического ядерного оружия. А это уже серьезно, это уже не локальный конфликт", - констатирует политолог.Имиджевый проект ТрампаПри этом, по мнению политолога, в нынешней ситуации для Трампа все же выгодно принимать локальное, ограниченное участие и все время играть роль победителя в событиях ирано-израильского конфликта и вокруг него.В итоге все будет зависеть от решений двух крайне импульсивных и подверженных эмоциям людей – Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает эксперт. Однако, по его мнению, с большей долей вероятности можно предположить, что глава Белого Дома все же не станет ввязываться в войну с Ираном."Он нанес точечные удары по ядерным объектам Ирана, продемонстрировав эффективность своих новейших бетонобойных бомб. И скорее всего именно этим и ограничится", - считает гость эфира.Возможность втягивания РоссииЧто касается вооруженного конфликта на Украине, эта тема для Трампа и раньше не была на первом месте. И в этом отношении в украинском кейсе пока ровным счетом ничего не меняется."Что касается Украины, ирано-израильский конфликт точно не повлияет на поддержку нынешнего украинского режима. Американцы наметили свою линию по Украине, указали, что им интересно и что они хотят от Зеленского (глава киевского режима - ред.), и этого будут придерживаться", - говорит эксперт.Обострение между Ираном ИзраилемУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Вечером 23 июня Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд в Катаре. По данным иранских СМИ, по меньшей мере шесть иранских ракет попали по американской базе.В МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.В проекте резолюции Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан потребовали прекращения огня в Иране. В документе обозначено, что атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, решительно осуждаются. Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.Неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправданна и не имеет никаких оснований, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле.Все об обострении Ирано-Израильского конфликта читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявлениеРубио: новых военных операций США против Ирана не планируетсяГлава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана
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андрей манойло, иран, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, в мире, безопасность, россия, мнения, политика, ближний восток
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым.
Заявления президента США Дональда Трампа о возможной смене власти в Иране носит скорее спекулятивный характер, однако импульсивность американского лидера может завести ирано-израильский конфликт в очень опасное русло. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Трамп ранее в понедельник в соцсети Truth Social допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим")
Наземная операция или "цветная" революция
"Такое ощущение, что Трамп играет в войну, так, как если бы это был очередной элемент его избирательной компании. Это может закончиться нехорошо, поскольку сменить режим в Иране можно только через наземную операцию или цветную революцию. Сейчас условий для управляемого бунта внутри страны нет. Соответственно, наземная операция. Израиль ее провести не может, потому что у них крайне скудные сухопутные силы, и очень рассчитывает на США. Трамп скорее всего не втянется в эту авантюру, но в моменте он может возомнить себя великим полководцем и отправится совершать "подвиги", - считает политолог.
Если ситуация будет развиваться в таком контексте, это опрокинет все балансы на Ближнем и Среднем Востоке, продолжает эксперт. И главным вопросом в этом кейсе станет вопрос о том, успел ли Иран изготовить ядерные заряды.
"Если у них что-то есть, то режим Аятолла, находясь перед выбором быть уничтоженным или сопротивляться, разумеется, выберет второй. И тогда это может привести к применению тактического ядерного оружия. А это уже серьезно, это уже не локальный конфликт", - констатирует политолог.
Имиджевый проект Трампа
При этом, по мнению политолога, в нынешней ситуации для Трампа все же выгодно принимать локальное, ограниченное участие и все время играть роль победителя в событиях ирано-израильского конфликта и вокруг него.
"Потому что у Трампа рекордно низкий рейтинг, беспорядки в Лос-Анжелесе и Калифорнии. И тут он без каких-либо рисков, дистанционно, с использованием стратегических бомбардировщиков, до которых иранцам не дотянуться, может нанести удар по иранским ядерным объектам, которые были ранее разрекламированы в США как страшная инфернальная угроза. И потом выступить перед нацией таким спасителем, который спас американский народ от великой ядерной угрозы. И Трамп поэтому столько времени этому и уделяет. Для него это имиджевый проект", - продолжает профессор.
В итоге все будет зависеть от решений двух крайне импульсивных и подверженных эмоциям людей – Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает эксперт. Однако, по его мнению, с большей долей вероятности можно предположить, что глава Белого Дома все же не станет ввязываться в войну с Ираном.
"Он нанес точечные удары по ядерным объектам Ирана, продемонстрировав эффективность своих новейших бетонобойных бомб. И скорее всего именно этим и ограничится", - считает гость эфира.
Возможность втягивания России
"Я исключаю возможность втягивания России в это противостояние. В этом отношении, РФ может выступить в качестве посредника, ели это потребуется и этим ограничится", - ответил эксперт на соответствующий вопрос.
Что касается вооруженного конфликта на Украине, эта тема для Трампа и раньше не была на первом месте. И в этом отношении в украинском кейсе пока ровным счетом ничего не меняется.
"Что касается Украины, ирано-израильский конфликт точно не повлияет на поддержку нынешнего украинского режима. Американцы наметили свою линию по Украине, указали, что им интересно и что они хотят от Зеленского (глава киевского режима - ред.), и этого будут придерживаться", - говорит эксперт.
Обострение между Ираном Израилем
Утром 22 июня стало известно о нанесении удара
со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана
".
Вечером 23 июня Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе"
подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд в Катаре. По данным иранских СМИ, по меньшей мере шесть иранских ракет попали по американской базе.
В МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну
против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением
" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает
атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
В проекте резолюции Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан потребовали прекращения огня в Иране. В документе обозначено, что атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, решительно осуждаются. Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.
Неспровоцированная агрессия вокруг Ирана
не оправданна и не имеет никаких оснований, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле.
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