https://crimea.ria.ru/20250623/tramp-zagovoril-o-smene-rezhima-v-irane--mozhet-li-eto-proizoyti-1147442877.html

Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти

Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти

Заявления президента США Дональда Трампа о возможной смене власти в Иране носит скорее спекулятивный характер, однако импульсивность американского лидера может... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T22:16

2025-06-23T22:16

2025-06-23T22:16

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн – РИА Новости Крым. Заявления президента США Дональда Трампа о возможной смене власти в Иране носит скорее спекулятивный характер, однако импульсивность американского лидера может завести ирано-израильский конфликт в очень опасное русло. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Трамп ранее в понедельник в соцсети Truth Social допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим")Наземная операция или "цветная" революцияЕсли ситуация будет развиваться в таком контексте, это опрокинет все балансы на Ближнем и Среднем Востоке, продолжает эксперт. И главным вопросом в этом кейсе станет вопрос о том, успел ли Иран изготовить ядерные заряды."Если у них что-то есть, то режим Аятолла, находясь перед выбором быть уничтоженным или сопротивляться, разумеется, выберет второй. И тогда это может привести к применению тактического ядерного оружия. А это уже серьезно, это уже не локальный конфликт", - констатирует политолог.Имиджевый проект ТрампаПри этом, по мнению политолога, в нынешней ситуации для Трампа все же выгодно принимать локальное, ограниченное участие и все время играть роль победителя в событиях ирано-израильского конфликта и вокруг него.В итоге все будет зависеть от решений двух крайне импульсивных и подверженных эмоциям людей – Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает эксперт. Однако, по его мнению, с большей долей вероятности можно предположить, что глава Белого Дома все же не станет ввязываться в войну с Ираном."Он нанес точечные удары по ядерным объектам Ирана, продемонстрировав эффективность своих новейших бетонобойных бомб. И скорее всего именно этим и ограничится", - считает гость эфира.Возможность втягивания РоссииЧто касается вооруженного конфликта на Украине, эта тема для Трампа и раньше не была на первом месте. И в этом отношении в украинском кейсе пока ровным счетом ничего не меняется."Что касается Украины, ирано-израильский конфликт точно не повлияет на поддержку нынешнего украинского режима. Американцы наметили свою линию по Украине, указали, что им интересно и что они хотят от Зеленского (глава киевского режима - ред.), и этого будут придерживаться", - говорит эксперт.Обострение между Ираном ИзраилемУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".Вечером 23 июня Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд в Катаре. По данным иранских СМИ, по меньшей мере шесть иранских ракет попали по американской базе.В МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.В проекте резолюции Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан потребовали прекращения огня в Иране. В документе обозначено, что атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, решительно осуждаются. Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.Неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправданна и не имеет никаких оснований, заявил в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле.Все об обострении Ирано-Израильского конфликта читайте по ссылке >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявлениеРубио: новых военных операций США против Ирана не планируетсяГлава Пентагона: США уничтожили ядерную программу Ирана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей манойло, иран, обострение между израилем и ираном, израиль, сша, в мире, безопасность, россия, мнения, политика, ближний восток