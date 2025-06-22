https://crimea.ria.ru/20250622/ssha-nachali-voynu-udariv-po-yadernym-obektam---zayavlenie-mid-irana-1147409669.html

США начали войну, ударив по ядерным объектам - заявление МИД Ирана

США начали войну, ударив по ядерным объектам - заявление МИД Ирана - РИА Новости Крым, 22.06.2025

США начали войну, ударив по ядерным объектам - заявление МИД Ирана

США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам, заявил МИД Исламской Республики. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T10:01

2025-06-22T10:01

2025-06-22T10:01

политика

обострение между израилем и ираном

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам, заявил МИД Исламской Республики. Об этом пишет РИА Новости.В министерстве отметили в частности:Атака США на ИранИран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.Реакция в миреАтаку США уже раскритиковали на международном уровне:Обострение ирано-израильского конфликтаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обозначил позицию России по поддержке ИранаОтчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружияСША в конфликте Ирана с Израилем могут вести двойную игру – мнение

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иран

израиль

сша

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, обострение между израилем и ираном, иран, израиль, сша, дональд трамп, новости, в мире