https://crimea.ria.ru/20250623/iran-udaril-po-voennoy-baze-ssha-v-katare-chto-izvestno-1147448115.html

Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно

Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно

Тегеран подтвердил, что нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. Такое заявление в понедельник сделали вооруженные силы Ирана,... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T21:15

2025-06-23T21:15

2025-06-23T21:18

иран

обострение между израилем и ираном

катар

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сша

происшествия

новости

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Тегеран подтвердил, что нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. Такое заявление в понедельник сделали вооруженные силы Ирана, пишет РИА Новости. Гостелерадиокомпания исламской республики IRIB уточнила, что по меньшей мере шесть иранских ракет попали по базе США в Катаре.Вооруженные силы Ирана заявили, что настроены решительно и никакие обстоятельства не заставят их оставить нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.По данным СМИ, Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала. Также сообщается, что катарские и иностранные военные заранее покинули базу США. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, указывает РИА Новости.В катарском минобороны заверили, что их силы ПВО успешно отразили ракетную атаку Ирана, жертв и пострадавших среди населения не допущено."Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-АнсариВ воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полетыИзраиль ударил по ядерным объектам в Иране – что известно к этому часуУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление

иран

катар

сша

ближний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, катар, в мире, сша, происшествия, новости, ближний восток