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Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно
Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно
Тегеран подтвердил, что нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. Такое заявление в понедельник сделали вооруженные силы Ирана,... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T21:15
2025-06-23T21:18
иран
обострение между израилем и ираном
катар
в мире
сша
происшествия
новости
ближний восток
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Тегеран подтвердил, что нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. Такое заявление в понедельник сделали вооруженные силы Ирана, пишет РИА Новости. Гостелерадиокомпания исламской республики IRIB уточнила, что по меньшей мере шесть иранских ракет попали по базе США в Катаре.Вооруженные силы Ирана заявили, что настроены решительно и никакие обстоятельства не заставят их оставить нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.По данным СМИ, Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала. Также сообщается, что катарские и иностранные военные заранее покинули базу США. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, указывает РИА Новости.В катарском минобороны заверили, что их силы ПВО успешно отразили ракетную атаку Ирана, жертв и пострадавших среди населения не допущено."Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-АнсариВ воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полетыИзраиль ударил по ядерным объектам в Иране – что известно к этому часуУдары США по ядерным объектам в Иране - в Кремле сделали заявление
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иран, обострение между израилем и ираном, катар, в мире, сша, происшествия, новости, ближний восток
Иран ударил по военной базе США в Катаре: что известно

Иран начал операцию "Хорошая весть о победе" против военных баз США в Катаре

21:15 23.06.2025 (обновлено: 21:18 23.06.2025)
 
© Кадр видео из соцсетейРабота ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО во время иранской атаки на авиабазу ВВС США Аль-Удейд в Катаре. Кадр видео из соцсетей
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Тегеран подтвердил, что нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре. Такое заявление в понедельник сделали вооруженные силы Ирана, пишет РИА Новости.
Гостелерадиокомпания исламской республики IRIB уточнила, что по меньшей мере шесть иранских ракет попали по базе США в Катаре.
"После неприкрытой военной агрессии США в отношении мирных ядерных объектов Ирана... Корпус стражей исламской революции Ирана в ходе операции "Хорошая весть о победе" подверг разрушительным и мощным ракетным ударам американскую базу Аль-Удейд", - сказано в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания IRIB.
Вооруженные силы Ирана заявили, что настроены решительно и никакие обстоятельства не заставят их оставить нарушение территориальной целостности и безопасности страны без ответа.
По данным СМИ, Иран за несколько часов до атак уведомил о них США через два дипломатических канала. Также сообщается, что катарские и иностранные военные заранее покинули базу США. Пентагон подтвердил, что военная база США была атакована ракетами малой и средней дальности, запущенными из Ирана, указывает РИА Новости.
В катарском минобороны заверили, что их силы ПВО успешно отразили ракетную атаку Ирана, жертв и пострадавших среди населения не допущено.
"Мы выражаем решительное осуждение государства Катар в отношении атаки на авиабазу Эль-Удейд Корпусом стражей исламской революции Ирана и считаем это вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства государства Катар, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении официального представителя МИД Катара Маджида аль-Ансари
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
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ИранОбострение между Израилем и ИраномКатарВ миреСШАПроисшествияНовостиБлижний Восток
 
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