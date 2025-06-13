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Израиль ударил по ядерным объектам в Иране – что известно к этому часу

Израиль ударил по ядерным объектам в Иране – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 13.06.2025

Израиль ударил по ядерным объектам в Иране – что известно к этому часу

В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 13.06.2025

2025-06-13T07:07

2025-06-13T07:07

2025-06-13T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).Звуки взрывов и работы систем противовоздушной обороны начали греметь в иранской столице Тегеране около трех часов ночи.Глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи подтвердил, что Израиль атаковал ряд военных и ядерных объектов исламской республики, его слова приводит иранское издание Sharq.Приостановлены авиарейсы международного аэропорта Мехрабад, а также в аэропорту Имама Хомейни в столице Ирана Тегеране.Иракские власти также закрыли воздушное пространство страны и приостановили полеты авиации из-за ударов Израиля по Ирану.Удар Израиля разрушил три здания в жилом комплексе в Тегеране, где проживали высокопоставленные военные, сообщила газета New York Times. Израиль подверг ударам дома иранских чиновников и военных, некоторые погибли, подтвердил представитель генштаба ВС армии Ирана.Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами.Также погиб глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, сообщает государственное телевидение исламской республики. В результате атаки Израиля по Тегерану тяжело ранен советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по политическим вопросам, передает агентство Nour News. Хаменеи сообщил в своем послании гражданам страны, что дает "свободу действий" вооруженным силам в вопросе ответа на удары Израиля, назвал преступлением удары Израиля по Ирану, и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи, комментируя атаку, пообещал, что Тегеран не оставит действия Тель-Авива без ответа.Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану, сообщил портал Axios и привел слова министра, согласно которым ожидается ракетная и беспилотная атака на Израиль.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о новых особых предписаниях для населения на фоне сообщений о нанесении удара по Ирану, включая запрет на образовательные мероприятия и массовые собрания.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал совещание кабинета безопасности. Представитель командования тыла Цвика Тесслер заявила, что Израиль может столкнуться с "серьезным нападением с востока". В стране закрыто воздушное пространство до дальнейшего уведомления.Начальник генштаба Израиля после ударов по Ирану заявил, что армия призывает десятки тысяч солдат и готовится на всех границах.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Вашингтон был информирован Израилем о их нанесении."Израиль предпринял односторонние действия против Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. Израиль сообщил нам, что, по их мнению, эти действия необходимы для его самообороны. Президент (США Дональд) Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США", – сказано в заявлении Рубио.В Министерстве иностранных дел Ирана заявили в Telegram-канале, что Тегеран возлагает ответственность на США за удары Израиля по Ирану.В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщал, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне считают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.В то же время противоречия сторон в последнее время обострились. США потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если Вашингтон будет настаивать на отказе Тегерана от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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