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Россия решительно осуждает удары США по Ирану - заявление МИД

Россия решительно осуждает удары США по Ирану - заявление МИД - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Россия решительно осуждает удары США по Ирану - заявление МИД

Россия решительно осуждает совершенные США удары по ряду ядерных объектов в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД России. РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T13:41

2025-06-22T13:41

2025-06-22T13:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Россия решительно осуждает совершенные США удары по ряду ядерных объектов в Иране. Об этом говорится в заявлении МИД России.В МИД назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права."Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые. Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН", - подчеркнули в МИД.Также особое внимание в заявлении уделено опасности радиологических последствий произошедшего."Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", - также говорится в заявлении.В МИД России призвали прекратить агрессию и заявили о необходимости объективного доклада Гендиректора МАГАТЭ."Ожидаем со стороны руководства Агентства скорейшей профессиональной и честной реакции без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической "равноудаленностью". Нужен объективный доклад Гендиректора МАГАТЭ для рассмотрения на специальной сессии Агентства, которая должна состояться в самое ближайшее время", - говорится в заявлении.Также в МИД призвали отреагировать и Совет Безопасности ООН. "Призываем прекратить агрессию, наращивать усилия по созданию условий для возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло", - заключили в МИД.Все об обострении Ирано-Израильского конфликта читайте по ссылке >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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иран, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, новости, в мире, сша, израиль, обострение между израилем и ираном