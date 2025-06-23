https://crimea.ria.ru/20250623/nesprovotsirovannaya-agressiya-protiv-irana-ne-imeet-opravdaniy---putin-1147433328.html
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин
Неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправданна и не имеет никаких оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T13:08
2025-06-23T13:08
2025-06-23T13:10
владимир путин (политик)
иран
обострение между израилем и ираном
россия
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправданна и не имеет никаких оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле.Он напомнил позицию России по данному вопросу, которая была ясно изложена Министерством иностранных дел РФ. "Кроме того, вы знаете и о позиции, которую мы заняли и в Совете безопасности ООН. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу", - подчеркнул российский лидер.Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Удар США по ИрануУтром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.В проекте резолюции Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан потребовали прекращения огня в Иране. В документе обозначено, что атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, решительно осуждаются. Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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владимир путин (политик), иран, обострение между израилем и ираном, россия, политика, сша, новости
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин
Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оснований и оправданий - Путин
13:08 23.06.2025 (обновлено: 13:10 23.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Неспровоцированная агрессия вокруг Ирана не оправданна и не имеет никаких оснований. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Кремле.
"Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и оправданий", - сказал Путин.
Он напомнил позицию России по данному вопросу, которая была ясно изложена Министерством иностранных дел РФ.
"Кроме того, вы знаете и о позиции, которую мы заняли и в Совете безопасности ООН. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия, чтобы оказать содействие иранскому народу", - подчеркнул российский лидер.
Москва осуждает удары США по ядерным объектам в Иране, считая это новым витком эскалации напряженности в регионе, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Удар США по Ирану
Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану
. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу
Ирана".
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну
против Ирана, ударив по его ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением
" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает
атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
В проекте резолюции Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан потребовали прекращения огня в Иране. В документе обозначено, что атаки США на иранские ядерные объекты, которые находятся под мониторингом МАГАТЭ, решительно осуждаются. Подчеркивается, что эти удары представляют значительную угрозу глобальному миру и безопасности.
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