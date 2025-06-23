https://crimea.ria.ru/20250623/tramp-sdelal-zayavlenie-posle-udara-irana-po-voennoy-baze-ssha-v-katare-1147450545.html

Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре

Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре

Президент США Дональд Трамп после удара Ирана по американской военной базе в Катаре выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке... РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T23:28

2025-06-23T23:28

2025-06-23T23:28

дональд трамп

сша

в мире

политика

иран

обострение между израилем и ираном

внешняя политика

новости

катар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после удара Ирана по американской военной базе в Катаре выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке. Он пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру, пишет РИА Новости.Он отметил, что благодаря предупреждению Тегерана, ущерб от ударов был минимален, ни один американец не пострадал. При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").Тегеран вечером в понедельник нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре, заявили вооруженные силы Ирана. Этот шаг стал ответом на военную агрессию США в отношении мирных ядерных объектов Ирана, заявили местные СМИ. Операция корпуса стражей исламской революции Ирана носит название "Хорошая весть о победе".В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиОбострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полетыНеспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире, политика, иран, обострение между израилем и ираном, внешняя политика, новости, катар