Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
Трамп поблагодарил Иран за предупреждение перед атакой по военной базе США в Катаре
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Pool via AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после удара Ирана по американской военной базе в Катаре выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке. Он пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру, пишет РИА Новости.
"Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп.
Он отметил, что благодаря предупреждению Тегерана, ущерб от ударов был минимален, ни один американец не пострадал.
"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал глава Белого дома.
При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".
Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").
Тегеран вечером в понедельник нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре, заявили вооруженные силы Ирана. Этот шаг стал ответом на военную агрессию США в отношении мирных ядерных объектов Ирана, заявили местные СМИ. Операция корпуса стражей исламской революции Ирана носит название "Хорошая весть о победе".
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
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