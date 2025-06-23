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Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
Президент США Дональд Трамп после удара Ирана по американской военной базе в Катаре выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке... РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T23:28
2025-06-23T23:28
дональд трамп
сша
в мире
политика
иран
обострение между израилем и ираном
внешняя политика
новости
катар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после удара Ирана по американской военной базе в Катаре выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке. Он пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру, пишет РИА Новости.Он отметил, что благодаря предупреждению Тегерана, ущерб от ударов был минимален, ни один американец не пострадал. При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").Тегеран вечером в понедельник нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре, заявили вооруженные силы Ирана. Этот шаг стал ответом на военную агрессию США в отношении мирных ядерных объектов Ирана, заявили местные СМИ. Операция корпуса стражей исламской революции Ирана носит название "Хорошая весть о победе".В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойтиОбострение на Ближнем Востоке: Росавиация вводит ограничение на полетыНеспровоцированная агрессия против Ирана не имеет оправданий - Путин
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РИА Новости Крым
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96
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дональд трамп, сша, в мире, политика, иран, обострение между израилем и ираном, внешняя политика, новости, катар
Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре

Трамп поблагодарил Иран за предупреждение перед атакой по военной базе США в Катаре

23:28 23.06.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после удара Ирана по американской военной базе в Катаре выразил надежду на возможность достичь мира и согласия на Ближнем Востоке. Он пообещал, что побудит и Израиль стремиться к миру, пишет РИА Новости.
"Самое главное, что они выпустили пар, и, надеюсь, больше не будет ненависти. Возможно, Иран теперь сможет двигаться к миру и согласию в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое", - заявил Трамп.
Он отметил, что благодаря предупреждению Тегерана, ущерб от ударов был минимален, ни один американец не пострадал.

"Я хочу поблагодарить Иран за то, что он заранее предупредил нас, что позволило избежать человеческих жертв и пострадавших", - сказал глава Белого дома.

При этом он поздравил мировое сообщество с тем, что "настало время для мира".
Утром 22 июня стало известно о нанесении удара со стороны американской армии по Ирану. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Позже глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили ядерную программу Ирана".
После этого Трамп допустил смену режима в Иране после атаки США. По его словам, это не исключено, поскольку "нынешний иранский режим не в состоянии сделать Иран вновь великим". В конце поста президент приписал аббревиатуру MIGA, которую расшифровал как Make Iran Great Again ("Сделаем Иран снова великим").
Тегеран вечером в понедельник нанес ответный ракетный удар по американской базе "Аль-Удейд" в Катаре, заявили вооруженные силы Ирана. Этот шаг стал ответом на военную агрессию США в отношении мирных ядерных объектов Ирана, заявили местные СМИ. Операция корпуса стражей исламской революции Ирана носит название "Хорошая весть о победе".
В воскресенье, 22 июня, США ударили по ядерным объектам Ирана, а затем американский президент Дональд Трамп выступил с обращением к нации. Он назвал это успешной операцией армии США, в ходе которой ВВС нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В свою очередь, в МИД Ирана заявили, что США начали опасную войну, ударив по ядерным объектам. В МИД России назвали удар по Ирану "безответственным решением" и грубым нарушением международного права. Дипломаты Китая также выступили с заявлением в котором сказано, что КНР решительно осуждает атаку США на Иран и удары по ядерным объектам.
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Дональд ТрампСШАВ миреПолитикаИранОбострение между Израилем и ИраномВнешняя политикаНовостиКатар
 
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