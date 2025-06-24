Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250624/v-izraile-zayavili-o-dostizhenii-tseley-voennoy-operatsii-protiv-irana-1147454505.html
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана, пишет РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T10:07
2025-06-24T10:12
иран
обострение между израилем и ираном
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
в мире
ближний восток
перемирие
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132590520_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1eef9db577b1ec3f2298fccde81101ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.В связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня, уточняется в заявлении.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. 24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, сообщал ранее иранский телеканала Press TV.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в КатареТрамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132590520_85:0:994:682_1920x0_80_0_0_2027c275d412a367694853badf90de0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иран, обострение между израилем и ираном, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, в мире, ближний восток, перемирие, новости
В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана

Израиль достиг целей военной операции против Ирана - канцелярия Нетаньяху

10:07 24.06.2025 (обновлено: 10:12 24.06.2025)
 
© ODED BALILTYПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху председательствует на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. (Фото AFP)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху председательствует на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме. (Фото AFP)
© ODED BALILTY
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Израиль не только достиг всех целей операции "Народ как лев", но и превзошел их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет", - говорится в официальном заявлении по итогам заседание кабинета безопасности при участии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны, начальника Генерального штаба и главы "Моссад".

В связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня, уточняется в заявлении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. 24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, сообщал ранее иранский телеканала Press TV.

Обострение ситуации между Ираном и Израилем

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.
В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ
Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в Катаре
Трамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти
 
ИранОбострение между Израилем и ИраномИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампВ миреБлижний ВостокПеремириеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:16ВС РФ взяли освободили Дылеевку в Донбассе - Минобороны
12:00После падения крымчанки с ребенком в яму прокуратура и СК ведут проверки
11:51В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на трассе
11:36Планировали взорвать газопровод - в Бердянске задержали диверсантов
11:31Иран обвинили в нарушении перемирия - Израиль готовит ответ
11:18ЕГЭ по истории: станет ли экзамен обязательным
10:28В Севастополе отремонтировали 76 дорог по нацпроекту
10:16Часть Ялты обесточена из-за аварии
10:07В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана
10:01В Севастополе 20 лошадей спасли от огня
09:54В Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:48В Севастополе пенсионер два месяца обворовывал незапертые авто
09:3719-летний пешеход погиб под колесами иномарки в Крыму
09:28Пострадавшему от ВСУ бизнесу в Курской области выделят 165 миллионов
09:16Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
08:52Какая бытовая химия самая опасная для человека
08:37Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома
08:18В Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с Израилем
07:56В Крыму оценили единые образовательные стандарты в школах
07:3420 украинских дронов сбили ночью над Россией
Лента новостейМолния