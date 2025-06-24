https://crimea.ria.ru/20250624/v-izraile-zayavili-o-dostizhenii-tseley-voennoy-operatsii-protiv-irana-1147454505.html

В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана

В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Израиле заявили о достижении целей военной операции против Ирана

Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана, пишет РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T10:07

2025-06-24T10:07

2025-06-24T10:12

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

биньямин нетаньяху

дональд трамп

в мире

ближний восток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Израиль согласился с инициативой американского лидера Дональда Трампа о перемирии, поскольку устранил угрозы в ядерной и ракетной сферах со стороны Ирана, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.В связи с достижением стратегических целей операции и в полной координации с президентом Трампом Израиль принял его инициативу о двустороннем прекращении огня, уточняется в заявлении.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. 24 июня Иран прекратил огонь в сторону Израиля, сообщал ранее иранский телеканала Press TV.Обострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев". Израильские ВВС нанесли в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. В Тегеране были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху, в которых заявил, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права.В разговоре с премьер-министром Израиля глава российского государства акцентировал важность возврата к переговорному процессу. Путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате израильских ударов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США и Израиль радикально обостряют ситуацию на Ближнем Востоке – МИД РФ Трамп сделал заявление после удара Ирана по военной базе США в КатареТрамп заговорил о смене режима в Иране – может ли это произойти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, в мире, ближний восток, перемирие, новости