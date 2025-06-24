Иран обвинили в нарушении перемирия - Израиль готовит ответ
Израиль обвинил Иран в нарушении перемирия и намерен дать решительный ответ
11:31 24.06.2025 (обновлено: 11:39 24.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, сообщают израильские СМИ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.
"Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена", — говорится в сообщении израильской гостелерадиокомпании Kan.
В связи с этим министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дать решительный ответ Ирану.
"Я дал указание силам ЦАХАЛ решительно отреагировать на нарушение Ираном прекращения огня мощными ударами по целям режима в самом сердце Тегерана", – цитирует РИА Новости Каца.
Иран опровергает данные о запуске ракеты в сторону Израиля, сообщила гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.
"Новости о запуске ракеты со стороны Ирана в сторону оккупированных территорий после вынужденного для этого режима прекращения огня неверны", — говорится в публикации.
Совбез Ирана заявил, что Тегеран придерживается перемирия, но ответит на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о шести запусках ракет со стороны Ирана. При этом Press TV утверждает, что было четыре волны ракетных запусков со стороны Ирана.
Позже иранский телеканала Press TV сообщил, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил его не нарушать.
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