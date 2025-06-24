https://crimea.ria.ru/20250624/iran-obvinili-v-narushenii-peremiriya---izrail-gotovit-otvet-1147455826.html

Иран обвинили в нарушении перемирия - Израиль готовит ответ

Иран обвинили в нарушении перемирия - Израиль готовит ответ - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Иран обвинили в нарушении перемирия - Израиль готовит ответ

Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, сообщают израильские СМИ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T11:31

2025-06-24T11:31

2025-06-24T11:39

иран

обострение между израилем и ираном

израиль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня, сообщают израильские СМИ. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил ЦАХАЛ дать на это решительный ответ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минобороны страны."Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена", — говорится в сообщении израильской гостелерадиокомпании Kan.В связи с этим министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) дать решительный ответ Ирану.Иран опровергает данные о запуске ракеты в сторону Израиля, сообщила гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.Совбез Ирана заявил, что Тегеран придерживается перемирия, но ответит на любую агрессию со стороны Тель-Авива.Президент США Дональд Трамп заявлял, что две враждующие страны Ближнего Востока договорились о перемирии. По его словам, первым огонь прекратит Иран, а Израиль сделает это через 12 часов. В ответ глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что никакого соглашения о прекращении огня или военных операций не было. Однако, если Израиль прекратит "агрессию" не позднее 4 утра (3.30 мск), то Тегеран готов прекратить удары. Одновременно с этим во вторник сирены воздушной тревоги сработали в различных районах Израиля в связи с ракетными пусками из Ирана. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) сообщила о шести запусках ракет со стороны Ирана. При этом Press TV утверждает, что было четыре волны ракетных запусков со стороны Ирана.Позже иранский телеканала Press TV сообщил, что Иран прекратил огонь в сторону Израиля. Это подтвердил президент США Дональд Трамп, заявив, что перемирие между Ираном и Израилем вступило в силу, и попросил его не нарушать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Израиле заявили о достижении целей военной операции против ИранаВ Иране заявили о вступлении в силу прекращения огня с ИзраилемТрамп заявил о перемирии между Ираном и Израилем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, обострение между израилем и ираном, израиль, перемирие, ближний восток, новости, в мире