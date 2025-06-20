https://crimea.ria.ru/20250620/uchenye-issledovali-akvatoriyu-kerchenskogo-proliva-dlya-otsenki-zagryazneniya-1147360011.html

Ученые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения

Ученые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Ученые исследовали акваторию Керченского пролива для оценки загрязнения

Ученым с научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий" разрешили поработать в Керченском проливе, чтобы они смогли взять пробы грунта и придонной воды... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-20T06:02

2025-06-20T06:02

2025-06-19T18:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Ученым с научно-исследовательского судна "Профессор Водяницкий" разрешили поработать в Керченском проливе, чтобы они смогли взять пробы грунта и придонной воды для оценки уровня нефтяного загрязнения акваторий, пострадавших после аварии танкеров "Волгонефть" в декабре прошлого года. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела планктона Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН Дарья Литвинюк.16 июня завершился 135 рейс НИС "Профессор Водяницкий", в котором участвовали 29 специалистов из четырех ведущих организаций России – Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, Морского гидрофизического института РАН, Санкт-Петербургского филиала Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН и Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН.Ученые работали почти месяц. В акватории Черного моря от Кавказа до Крыма на 154 станциях они провели широкий комплекс исследований.Гидролого-гидробиологические работы включали анализ синоптической и внутрисуточной изменчивости гидрологических полей, распределения скорости течений, трансформации вод холодного промежуточного слоя, а также изучение морской биоты прибрежных и открытых районов моря. Кроме того, ученые измерили концентрации углекислого газа как в атмосфере, так и в поверхностном слое вод несколькими независимыми способами."Мы очень рады, что попали в Керченский пролив, потому что эта акватория для исследований обычно закрыта, ведь это район активной навигации, там очень много закрытых стоянок. Однако в связи с тем, что мы проводили исследование районов возможного нефтяного загрязнения, нас туда пустили поработать", - рассказала РИА Новости Крым Литвинюк, отметив, что пробы сейчас находятся в обработке, результаты исследований станут известны в ближайшее время.В предыдущие годы из-за активной навигации между Азовским и Черным морем, стоянок пароходов и кораблей разных размеров, ученые работали в акватории у входа в Керченский пролив, уточнила она."В этой же экспедиции мы продолжили и комплексные исследования состояния экосистемы в условиях формирования сезонной стратификации у берегов Крымского полуострова, от мыса Сарыч на западе и до мыса Чауда на востоке", - сообщила начальник экспедиции. И добавила: "Профессор Водяницкий проводит регулярные мониторинговые сезонные исследования, как правило, у нас четыре сезонные экспедиции с комплексными исследованиями Черного моря".15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. С момента происшествия значительную часть последствий ликвидировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минздрав предупредил туристов об опасности контакта с нефтепродуктами"Купаться нельзя": на пляжах Кубани появились предупреждающие табличкиНа ликвидацию ЧС в Керченском проливе выделили еще 1,4 млрд

https://crimea.ria.ru/20250205/chem-udivlyala-zimnyaya-shkola-plavuchego-universiteta-2025-v-sevastopole-1143948454.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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