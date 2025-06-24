https://crimea.ria.ru/20250624/arkheologi-issleduyut-zatonuvshie-u-sevastopolya-podlodki-i-tanker-1147266057.html
Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
Ученые обследуют затонувшие 100 лет назад у берегов Севастополя подводные лодки и танкер на предмет потенциальной опасности загрязнения акватории мазутом и... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T09:16
2025-06-24T09:16
2025-06-24T09:16
археология в крыму
севастополь
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экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Ученые обследуют затонувшие 100 лет назад у берегов Севастополя подводные лодки и танкер на предмет потенциальной опасности загрязнения акватории мазутом и нефтью. Идейно новый проект в пресс-центре РИА Новости Крым презентовал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев.По его словам, проект уже подготовлен и отправлен в министерство образования и науки России. В его рамках предполагается провести экспедиционные исследования на базе судна "Пионер М".Исследователи ставят перед собой задачу промониторить известные и неизвестные факты кораблекрушений ХХ века."У нас основной упор будет на танкер "Маковей", затонувший в 1915 году на глубине чуть более 100 метров в 10-12 километрах от Севастополя. И вот наша задача опустить туда телеуправляемый подводный аппарат, вокруг собрать пробы, узнать, протекал ли он, потому что нефтепродукты могут отложиться в грунте, замерить толщину металла и установить, является ли этот объект потенциально опасным или нет", - пояснил он.Это необходимо для того, чтобы разработать превентивные меры экологической безопасности.Ранее Вахонеев сообщил, что практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаСевастопольские ученые сделали сенсационные находки на БалтикеЗагадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль
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археология в крыму, севастополь, история, экология, черное море, новости крыма, виктор вахонеев
Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
Археологи исследуют затонувшие 100 лет назад у берегов Севастополя подводные лодки
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Ученые обследуют затонувшие 100 лет назад у берегов Севастополя подводные лодки и танкер на предмет потенциальной опасности загрязнения акватории мазутом и нефтью. Идейно новый проект в пресс-центре РИА Новости Крым презентовал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев.
По его словам, проект уже подготовлен и отправлен в министерство образования и науки России. В его рамках предполагается провести экспедиционные исследования на базе судна "Пионер М".
Исследователи ставят перед собой задачу промониторить известные и неизвестные факты кораблекрушений ХХ века.
"У нас основной упор будет на танкер "Маковей", затонувший в 1915 году на глубине чуть более 100 метров в 10-12 километрах от Севастополя. И вот наша задача опустить туда телеуправляемый подводный аппарат, вокруг собрать пробы, узнать, протекал ли он, потому что нефтепродукты могут отложиться в грунте, замерить толщину металла и установить, является ли этот объект потенциально опасным или нет", - пояснил он.
Это необходимо для того, чтобы разработать превентивные меры экологической безопасности.
"У нас пока определено 10 кораблекрушений первой очереди. Помимо этого танкера, будут исследованы подводные лодки, которые затонули в 1919 году на рейде Севастополя, возможно там в баках могут оставаться следы топлива", - продолжил старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН.
Ранее Вахонеев сообщил
, что практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
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