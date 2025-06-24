https://crimea.ria.ru/20250624/arkheologi-issleduyut-zatonuvshie-u-sevastopolya-podlodki-i-tanker-1147266057.html

Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер

Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Археологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер

Ученые обследуют затонувшие 100 лет назад у берегов Севастополя подводные лодки и танкер на предмет потенциальной опасности загрязнения акватории мазутом и... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T09:16

2025-06-24T09:16

2025-06-24T09:16

археология в крыму

севастополь

история

экология

черное море

новости крыма

виктор вахонеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123429000_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_58edf4cb727f59bc49f8876861ef5c09.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Ученые обследуют затонувшие 100 лет назад у берегов Севастополя подводные лодки и танкер на предмет потенциальной опасности загрязнения акватории мазутом и нефтью. Идейно новый проект в пресс-центре РИА Новости Крым презентовал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, кандидат исторических наук Виктор Вахонеев.По его словам, проект уже подготовлен и отправлен в министерство образования и науки России. В его рамках предполагается провести экспедиционные исследования на базе судна "Пионер М".Исследователи ставят перед собой задачу промониторить известные и неизвестные факты кораблекрушений ХХ века."У нас основной упор будет на танкер "Маковей", затонувший в 1915 году на глубине чуть более 100 метров в 10-12 километрах от Севастополя. И вот наша задача опустить туда телеуправляемый подводный аппарат, вокруг собрать пробы, узнать, протекал ли он, потому что нефтепродукты могут отложиться в грунте, замерить толщину металла и установить, является ли этот объект потенциально опасным или нет", - пояснил он.Это необходимо для того, чтобы разработать превентивные меры экологической безопасности.Ранее Вахонеев сообщил, что практически все побережье Черного моря связано с событиями Великой Отечественной войны, и глубины акватории здесь хранят нераскрытые тайны трагедий и побед советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это находки будущего": какие тайны скрывает море у берегов КрымаСевастопольские ученые сделали сенсационные находки на БалтикеЗагадка "шторма века": в Севастополе найден затонувший корабль

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология в крыму, севастополь, история, экология, черное море, новости крыма, виктор вахонеев