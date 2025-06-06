https://crimea.ria.ru/20250606/itogi-peregovorov-rosatoma-i-magate-v-kaliningrade--glavnoe-1147002953.html

Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное

Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Итоги переговоров "Росатома" и МАГАТЭ в Калининграде – главное

В пятницу в Калининграде состоялись переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обсуждению ядерной... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T15:19

2025-06-06T15:19

2025-06-06T15:19

росатом

алексей лихачев

магатэ

рафаэль гросси

аэс

заэс (запорожская атомная электростанция)

атомная энергетика

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Калининграде состоялись переговоры генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева и главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по обсуждению ядерной безопасности во время украинского конфликта. Помимо ядерной безопасности Запорожской АЭС, участники встречи затронули тему регулярных ротаций экспертов МАГАТЭ на станции.По итогам переговоров был сделан ряд заявлений. Главные из них – в подборке РИА Новости Крым.Ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения военных угроз обостряетсяАлексей Лихачев, в частности, заявил, что безопасность на Запорожской АЭС обеспечена, и на этот счет нет никаких опасений."На сегодняшний день созданы все необходимые условия в соответствии с требованием Ростехнадзора, в соответствии с международными стандартами, безопасного обращения с этими блоками, все параметры станции находятся под контролем, и никаких опасений за положение дел на Запорожской атомной электростанции на сегодняшний день не существует", - сказал он.Но если с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности ситуация абсолютно управляемая и стабильная, то с точки зрения военных угроз она обостряется, констатировал Лихачев.Кабмин согласовывает план по вводу ЗАЭС в работуЗАЭС также полностью обеспечивается водой, заверил он. Более того, на данный момент специалисты уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции с мощностью до 80 тысяч кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность.Глава "Росатома" сообщил, что подготовлен комплексный план по поэтапному вводу АЭС в работу. Сейчас документ проходит согласование в правительстве РФ и в Минэнерго. Но этот план может быть реализован только при снятии всех военных угроз, как прямых атак, так и любых других диверсий, направленных на нарушение безопасной и стабильной работы станции, подчеркнул он.Также в ходе переговоров "Росатом" обратился к главе МАГАТЭ с просьбой стать медиатором по взаимодействию с США в вопросе их топлива на Запорожской атомной электростанции."Любые атаки на ЗАЭС недопустимы"Рафаэль Гросси назвал переговоры с главой "Росатома" "чрезвычайно важными, комплексными и полезными". Он поделился своим пониманием ситуации вокруг Запорожской АЭС и проинформировал о недавних международных контактах.Гросси заявил, что любые атаки на атомные объекты, особенно Запорожскую АЭС, недопустимы.Гроссии при этом добавил, что видит свою цель в том, чтобы сократить число атак на ЗАЭС, а не "показывать пальцем на виновную сторону".По словам главы МАГАТЭ, возобновление эксплуатации Запорожской АЭС требует соблюдения большого количества требований."Необходимо, чтобы все эти требования были соответствующим образом соблюдены для стабильной работы станции. Должны быть решены такие вопросы, как стабильное водоснабжение, а также возобновление, эффективная работа внешних источников электроснабжения и прочие технические вопросы, которые мы ставим в своих отчетах", - сказал он журналистам.Гросси также заверил, что МАГАТЭ готово сыграть свою роль в качестве посредника между США и России в контексте использования американского атомного топлива на ЗАЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили дронами по инфраструктуре Запорожской АЭСРФ не получала предложений о переходе ЗАЭС под управление США и УкраиныПровокации на ЗАЭС – что может остановить атаки Киева

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росатом, алексей лихачев, магатэ, рафаэль гросси, аэс, заэс (запорожская атомная электростанция), атомная энергетика, новости, безопасность