https://crimea.ria.ru/20250912/ukrainskie-boeviki-pytalis-atakovat-territoriyu-zaporozhskoy-aes-1149412324.html

Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС

Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС

Боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.09.2025

2025-09-12T21:43

2025-09-12T21:43

2025-09-12T21:52

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

происшествия

атомная энергетика

запорожская область

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512128_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_25523df97fa1b3aadd86fa33153451bb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока ЗАЭС."Запорожская АЭС находится в состоянии "холодный останов", реакторы заглушены. Но станция в рабочем состоянии и остается объектом повышенной опасности, поэтому попытки украинского нацистского режима поиграть в ядерный шантаж чреваты катастрофическими последствиями для всего мира", – добавил глава региона.Кроме того, в пятницу стало известно, что по зданию действующего энергоблока Смоленской АЭС боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевские власти готовили захват Курской АЭС – МинобороныКиев может создать "грязную" ядерную бомбу – МинобороныВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, происшествия, атомная энергетика, запорожская область, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон)