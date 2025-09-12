Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС
Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС
Боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T21:43
2025-09-12T21:52
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
происшествия
атомная энергетика
запорожская область
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации Балицкого, за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока ЗАЭС."Запорожская АЭС находится в состоянии "холодный останов", реакторы заглушены. Но станция в рабочем состоянии и остается объектом повышенной опасности, поэтому попытки украинского нацистского режима поиграть в ядерный шантаж чреваты катастрофическими последствиями для всего мира", – добавил глава региона.Кроме того, в пятницу стало известно, что по зданию действующего энергоблока Смоленской АЭС боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, происшествия, атомная энергетика, запорожская область, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон)
Украинские боевики пытались атаковать территорию Запорожской АЭС

Украинский беспилотник сдетонировал в воздухе над территорией Запорожской АЭС

21:43 12.09.2025 (обновлено: 21:52 12.09.2025)
 
Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сегодня, около 18:00 пресечена атака – сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе", – сказано в сообщении.
По информации Балицкого, за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока ЗАЭС.
"Запорожская АЭС находится в состоянии "холодный останов", реакторы заглушены. Но станция в рабочем состоянии и остается объектом повышенной опасности, поэтому попытки украинского нацистского режима поиграть в ядерный шантаж чреваты катастрофическими последствиями для всего мира", – добавил глава региона.
Кроме того, в пятницу стало известно, что по зданию действующего энергоблока Смоленской АЭС боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом.
ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Киевские власти готовили захват Курской АЭС – Минобороны
Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны
ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиПроисшествияАтомная энергетикаЗапорожская областьЕвгений БалицкийБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
Лента новостейМолния