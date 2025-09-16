https://crimea.ria.ru/20250916/vsu-udarili-po-rayonu-raspolozheniya-toplivnykh-skladov-zaes-1149491216.html

ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС

ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 16.09.2025

ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС

Украинские боевики бьют из артиллерии по Энергодару, по местам, где расположены топливные склады Запорожской АЭС. Информация об этом опубликована в... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T16:12

2025-09-16T16:12

2025-09-16T16:12

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

обстрелы всу

атаки всу

происшествия

новости

ядерная энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125494073_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_1bd7ddde1b9dceaf90ad1102c7f30779.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики бьют из артиллерии по Энергодару, по местам, где расположены топливные склады Запорожской АЭС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале станции.Угрозы основным объектам инфраструктуры сейчас нет, заверили сотрудники предприятия, уточнив, что радиационный фон на станции и рядом - находится в пределах допустимой нормы."Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - сказано в тексте.При этом эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭСВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – РосатомКиев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, обстрелы всу, атаки всу, происшествия, новости, ядерная энергетика