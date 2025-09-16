Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС - РИА Новости Крым, 16.09.2025
ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики бьют из артиллерии по Энергодару, по местам, где расположены топливные склады Запорожской АЭС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале станции.Угрозы основным объектам инфраструктуры сейчас нет, заверили сотрудники предприятия, уточнив, что радиационный фон на станции и рядом - находится в пределах допустимой нормы."Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - сказано в тексте.При этом эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.
ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС

Украинские боевики ведут артобстрел района топливных складов Запорожской АЭС

16:12 16.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики бьют из артиллерии по Энергодару, по местам, где расположены топливные склады Запорожской АЭС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале станции.
"В районе расположения топливных складов Запорожской АЭС вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел. В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров", - говорится в сообщении.
Угрозы основным объектам инфраструктуры сейчас нет, заверили сотрудники предприятия, уточнив, что радиационный фон на станции и рядом - находится в пределах допустимой нормы.
"Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - сказано в тексте.
При этом эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".

"Пожар на топливных складах, где хранится горючее, необходимое для работы станции, потенциально может привести к катастрофическим последствиям", - подчеркнули на станции.

12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.
ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали энергоблок Смоленской АЭС
ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны
 
