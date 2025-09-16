https://crimea.ria.ru/20250916/vsu-udarili-po-rayonu-raspolozheniya-toplivnykh-skladov-zaes-1149491216.html
ВСУ ударили по району расположения топливных складов ЗАЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Украинские боевики бьют из артиллерии по Энергодару, по местам, где расположены топливные склады Запорожской АЭС. Информация об этом опубликована в Telegram-канале станции.
"В районе расположения топливных складов Запорожской АЭС вооруженные силы Украины ведут артиллерийский обстрел. В результате обстрела произошло возгорание сухой растительности на прилегающей территории. Расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом составляет примерно 400 метров", - говорится в сообщении.
Угрозы основным объектам инфраструктуры сейчас нет, заверили сотрудники предприятия, уточнив, что радиационный фон на станции и рядом - находится в пределах допустимой нормы.
"Ситуация взята под контроль, ведутся работы по ликвидации возгорания. Пострадавших среди персонала станции нет. На месте работают соответствующие службы", - сказано в тексте.
При этом эксперты отмечают, что топливные склады "конструктивно менее защищены по сравнению с корпусами реакторов", и что "подобные атаки выходят за все мыслимые проектные базисы безопасности".
"Пожар на топливных складах, где хранится горючее, необходимое для работы станции, потенциально может привести к катастрофическим последствиям", - подчеркнули на станции.
12 сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики киевского режима пытались атаковать
территорию Запорожской атомной электростанции ударным дроном. Беспилотник сдетонировал в воздухе.
ВСУ регулярно пытаются атаковать атомные электростанции России. 17 августа
над территорией Смоленской АЭС силами РЭБ также был подавлен украинский беспилотник. В ночь на 24 августа
боевой беспилотник вооруженных сил Украины был сбит возле Курской АЭС, при падении он сдетонировал и повредил трансформатор.
